Учитель, два ученика и одна выставка Выставка, объединившая творчество известного в Приморье художника Виктора Серова и дизайнеров, фотографов Ильи Короткова и Ирины Попович, открылась в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» в самом начале ноября. Потому и название простое – «Выставка в ноябре» (16+).

– По-моему, название очень правильное, – улыбается Виктор Серов. – Никаких скрытых смыслов в нем искать не стоит, равно как и некой глубоко закопанной концепции в самой выставке. Мы просто показали свои работы. Я и мои ученики, занимающиеся в Народной студии при ДКЖД.

Илья Коротков и Ирина Попович – люди, также весьма известные в художественной среде Владивостока. Их фотопроекты, например «Croisee в картинной галерее», «Opera» и другие, были представлены жителям и гостям города в Приморской картинной галерее, в музее «Артэтаж» и получили очень хорошие отзывы.

– Мы – дизайнеры, но не художники, – уточняет Илья Коротков, – но так получилось, что несколько лет назад пришли в студию к Виктору Серову и стали учиться живописи. Причем я, например, был уверен, что буду работать с маслом. А в итоге нашел себя в графике, в акварели. Я бы даже сказал, что эта техника сама меня выбрала…

– А я точно знала, что буду писать маслом, – улыбается Ирина Попович. – Мечтала об этом… Так оно и вышло.

Свои живописные работы Илья и Ирина выставили на суд публики впервые. К первой своей нефотовыставке они готовились вместе с мастером, Виктором Серовым.

– Каждый из нас отбирал работы сам, а уж на месте, в «Артэтаже», мы все сводили вместе. За эти годы Илья и Ирина выросли и стали настоящими художниками, работы которых не стыдно показать, – говорит Виктор Серов. – А я своими работами только поддержал их – показал пейзажи, написанные акрилом. На мой взгляд, выставка получилась отличная, представительная. Мне очень приятно вот что: видна индивидуальность каждого. Какая опасность всегда таится в выставке формата «Учитель – ученик»? Что ученики будут подражать мастеру. А Илья и Ирина идут своей дорогой, у них уже свой стиль, Ирина работает мастихином (специальный инструмент для нанесения густой краски на холст) почти филигранно, акварели Ильи меня радуют, на них – его образы, его видение мира. Кстати, это именно то, что я требую от своих учеников, – передавать свои эмоции, создавать образы…

– У Виктора Игоревича видение художника, его советы при отборе работ и их размещении на выставке были бесценны, – говорит Ирина Попович. – Думала, что буду показывать свою живопись сериями: японская, португальская и так далее. Я много пишу, когда возвращаюсь из поездок – по впечатлениям, воспоминаниям. А Виктор Игоревич посоветовал разместить все иначе, и в итоге экспозиция заиграла…

Ирина Попович и Илья Коротков признаются: им, как людям рациональным, в своей работе привыкшим все просчитывать, создавать функциональные вещи, было совсем непросто делать первые шаги в живописи – искусстве, где все строится на эмоциях, на образах, на чувствах.

– Да и фотография – наше с Ириной еще одно увлечение – почти не пересекается с миром живописи, – говорит Илья Коротков. – Фотографии у нас черно-белые, а в живописи мы отдаем должное краскам. Фото – момент, мгновение, а живопись – не копирование, а отражение работы над собой, того, что у тебя в душе… Иногда получается это выразить, иногда нет. Но тем и интересно.

«Выставка в ноябре», по словам Ильи и Ирины, это в первую очередь их признание в любви к мастеру – Виктору Серову, дань уважения ему.

– Мы выученики Народной студии под руководством Виктора Серова, – говорит Илья. – Это принципиально важно.

А Виктор Серов уверен: этот проект говорит о том, что в творческой среде Приморья появились два новых, интересных, самостоятельных художника – Илья Коротков и Ирина Попович. Люди, которым есть что сказать в живописи и которые умеют выразить себя в этом искусстве.

– Каждый из нас на этой выставке показал свой внутренний мир, выразил себя как художник. И осознание того, что твой ученик стал самостоятельной творческой единицей, что его работы хвалят твои коллеги, – это не просто приятно, это как маслом по сердцу, – улыбается мэтр. – Так что «Выставка в ноябре» – это первый шаг, начало. Мы выставляемся, чтобы посмотреть на себя со стороны, а потом двигаться дальше.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ