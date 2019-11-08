Расследование причин взрыва на танкере доверили комиссии Дальневосточная транспортная прокуратура проведет внеплановую проверку судовладельца танкера «Залив Америка», на борту которого во время стоянки в порту Находка произошел взрыв и погибли два моряка, еще один пропал без вести.

Как стало известно агентству «Интерфакс», создана комиссия по расследованию причин произошедшей аварии, повлекшей гибель моряков.

Кроме того, Приморским транспортным прокурором признано законным возбуждение Приморским следственным отделом Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним: 2 ноября на танкере «Залив Америка» произошел взрыв газовоздушной смеси в районе пятого танка (емкость для перевозки жидкостей наливом). Два человека погибли, их тела подняты из воды. Ведутся поиски еще одного члена экипажа.

Всего на судне было 12 человек. Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в морском порту Находка.

Автор: Отдел новостей «В»