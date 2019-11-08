Гофрированный пластик составит конкуренцию стали и чугуну В Артеме начал работать цех по выпуску полимерных гофрированных труб. Это первое такое производство на Дальнем Востоке. До сегодняшнего дня гофротрубы приходилось привозить в регион из Центральной России или из-за границы, отметили в пресс-службе края.

Полимерные гофрированные трубы дешевле стальных или чугунных аналогов. Их используют при строительстве систем внутридомовой, наружной или ливневой канализации, мелиорации сельскохозяйственных земель, в промышленном строительстве и других сферах. Приморское предприятие сможет в сутки выпускать до 35 тонн гофрированных труб.

«Этого хватит, чтобы обеспечить потребность в гофротрубах крупнейших предприятий всего Дальнего Востока. Сейчас мы приступили к опытному выпуску промышленных партий продукции и планируем выйти на полную мощность до конца ноября. Уже сейчас мы обеспечены заказами на полгода вперед. Продукцию ожидают ССК «Звезда», водоканалы и предприятия ЖКХ, сельхозпроизводители Дальневосточного региона», – рассказал директор предприятия Анатолий Глущук.

На производственной линии, оборудование для которой изготовили по индивидуальному заказу в Китае, уже получили работу пять жителей Приморья. После выхода на полную мощность завод планирует расширить штат еще на 15 человек.

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел экономик «В»