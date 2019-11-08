Белухам выписали вольную В бухте Средней завершаются работы по погрузке животных на судно и их подготовке к транспортировке.

Как уже писал «В», в конце октября ученые приняли решение о выпуске всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух были подготовлены два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, способных за один рейс принять на борт всех животных.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследователь-ского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), процесс погрузки, начавшийся еще 5 ноября, выглядит так: понтон с вольерами от центра адаптации буксируют лодкой к научно-исследовательскому судну «Профессор Кагановский», расположенному в 500 метрах и после его швартовки вдоль борта начинают перегрузку. Под каждое животное подводят специальные носилки, затем их поднимают и перегружают в транспортировочную ванну на борту.

Процесс погрузки белух, весящих около полутонны каждая, очень сложный и трудоемкий, требующий большого профессионализма и максимальной концентрации всех участников. В первый же день операция была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешал подвести к судну очередной понтон из-за его высокой парусности, и продолжена 6 ноября. Планируется завершить погрузку животных сегодня-завтра.

Кстати, этих белух решили выпустить не в Охотском море, а на юге Приморья, в бухте Успения, где имеются достаточные условия для их адаптации к жизни в дикой природе. В связи с этим, как стало известно РИА «Новости», эксперты Greenpeace попросили российских пограничников обеспечить безопасность белух в этом районе, где отмечались факты незаконного лова морепродуктов северокорейскими рыбаками. «Северных корейцев в районе выпуска белух нет, поэтому угрозы никакой нет», – заверил РИА «Новости» представитель ведомства.

Отметим, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российских водах в 2020 году.

Фото пресс-службы ВНИРО

Автор: Отдел новостей «В»