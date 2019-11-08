Поврежденный светофор обойдется водителю в 15 тысяч рублей Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который в среду, 6 ноября, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался поврежденным городской светофор на Океанском проспекте (в районе остановки «Изумруд»).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь водителю предстоит не только ответить за нарушение ПДД, но и возместить ущерб, нанесенный городскому имуществу. По предварительным подсчетам, это около 15 тысяч рублей.

В управлении дорог и благоустройства города отметили, что сотрудники ГИБДД оперативно нашли нарушителя.

«Работа светофора восстановлена. Понесенный ущерб предстоит оплатить правонарушителю. Помимо этого, он понесет наказание за оставление места ДТП», – сказали специалисты.

Напомним, что в минувшем октябре к ответственности привлекли и водителя большегруза, снесшего декоративное ограждение на улице Алеутской и покинувшего место ДТП.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»