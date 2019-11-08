К юбилею заложили подлодки В начале ноября на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки сразу двух больших дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота.

В этой связи старейшее кораблестроительное предприятие страны посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщила пресс-служба военного ведомства. А заодно поздравил корабелов с 315-летием «Адмиралтейских верфей». На сегодняшний день завод, ранее строивший только надводные корабли, за два последних десятилетия собрал и передал заказчику – Минобороны РФ уже 23 подлодки, которые несут службу в составе Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов.

Новым субмаринам уже дали названия – «Уфа» и «Магадан». Они станут третьим и четвертым подводными кораблями в серии из шести современных «Варшавянок». Головным является «Петропавловск-Камчатский», заложенный в июле 2017 года. В соответствии с условиями контракта он до конца нынешнего года совершит переход к берегам Приморья и заступит на боевое дежурство. На втором корабле в этой серии «Волхов» сейчас проходят испытания и проверки оборудования и вооружения. О дате начала строительства двух последних подлодок пока ничего не известно, однако в соответствии с гособоронзаказом последняя из них пополнит состав ТОФ к концу 2024 года.

Новая бригада подводных лодок сможет на ближайшую четверть века перекрыть все подходы для вражеского флота на ближних и средних дистанциях к берегам Приморья, Сахалина, Курил и Камчатки. Кроме того, соединение усилит контроль на путях коммуникаций авианосных группировок и вражеских конвоев в северной и западной части Тихого океана.

Точно такая же бригада новейших «Варшавянок» с базированием в Крыму и Новороссийске несет службу в Восточном Средиземноморье и является головной болью для стран НАТО в этом регионе. Ведь каждая подлодка несет на борту крылатые ракеты «Калибр» с дальним радиусом действия для ударов по наземным и надводным целям, противокорабельные ракеты и торпеды для ведения морского боя. При этом наши лодки с экипажами до 56 моряков обладают уникальными характеристиками малой шумности, быстрого хода и маневренности под водой, длительной автономности.

Тем временем

Как стало известно корреспонденту «В» из информированных источников в штабе Тихоокеанского флота, в ближайшие недели на территории одной из баз подводных сил ТОФ начнется строительство уникального бронированного укрытия для подводных лодок с полной системой жизнеобеспечения. Оно будет способно защитить корабли и экипажи не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара. А заодно будет иметь возможность быстро загрузить на подлодку ракеты и торпеды, а также отремонтировать подводную лодку в случае необходимости и отправить ее в дальний поход.

Не исключено, что подобные защитные сооружения будут затем возведены во Владивостоке и Североморске.

Фото с сайта Минобороны РФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ