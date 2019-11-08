Дорогу на Капитана Шефнера откроют в понедельник В эти дни завершаются последние работы по герметизации деформационных швов на бетонном участке дороги на улице Капитана Шефнера, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации уточнили, что подрядчики завершили основные работы – здесь полностью сделан новый участок бетонной дороги. Специалисты также в два слоя уложили асфальт на других участках этой улицы. Отремонтированы были и пешеходные зоны.

Открыть дорогу на улице Капитана Шефнера планируется в понедельник, 11 ноября.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»