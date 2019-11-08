Мост на Щитовой восстановили на месяц раньше срока Подрядная организация, ведущая по заказу городской администрации ремонт моста в районе улицы Щитовой, 32а, планирует сдать объект уже в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации пояснили, что здесь были сделаны фундаменты, смонтированы опоры и на днях установлена переходная плита.

«Подрядчиком ремонтных работ выступала компания «Строй Артель». Сейчас ведутся последние работы по обустройству ограждения, после чего движение на данном участке будет открыто», – добавили специалисты.

Напомним, что данное сооружение серьезно пострадало в результате ливней, которые обрушились на город в начале сентября.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»