Годовщину освобождения города от интервентов отметили субботником Юнги Владивостока организовали уборку на Морском кладбище.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в этот раз приводили в порядок мемориалы нижним чинам крейсера «Варяг», павшим воинам на КВЖД и у озера Хасан, а также места захоронений борцов за власть Советов в Приморье.

Субботник на Морском кладбище организовали в ознаменование годовщины освобождения Владивостока от интервентов. Участие в мероприятии приняли юнги детских флотилий «Восток» и «Варяг». Поддержала акцию и администрация города.

«Морское кладбище Владивостока – важное хранилище истории. В центральной части погоста – захоронения командира порта и команды поста Владивосток Евгения Степановича Бурачка, шкипера Фридольфа Гека, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, Ксении Миглевской, дочери подполковника 9-го Восточно-Стрелкового полка, захоронения защитников нашего Отечества. Все они нуждаются в особой заботе и охране, как часть нашей национальной памяти», – рассказал член Общественного совета при администрации краевого центра, член правления представительства Союза ветеранов Анголы Анатолий Узаревич.

Перед началом субботника юнги-юнармейцы отряда флотилии юных моряков им. С.А. Бевза во главе с начальником местного штаба «Юнармии» Владивостока Сергеем Костиным приняли участие в торжественном построении.

Организаторы отметили, что работа по наведению порядка на Морском кладбище будет продолжена, оказать поддержку этому начинанию приглашаются все желающие.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»