Меда много не бывает Правду о качестве целебного нектара расскажут на центральной площади

Не погрешим против истины, если назовем медовой главную сельскохозяйственную ярмарку, которая поздней осенью еще проводится во Владивостоке по пятницам и субботам. Торговый ряд с медом самых разных видов, целебной продукцией пчеловодства, сувенирами из воска, медовыми напитками растягивается вдоль всей центральной площади и все равно не вмещает всех пчеловодов, приезжающих из разных районов края. Им приходится торговать в других местах.

Закончен медосбор, откачан осенний мед, пчелосемьи подготовлены к зиме, и сейчас сюда, на ярмарку, можно приходить специально, чтобы пообщаться с пчеловодами, у которых появилось наконец-то для этого время. Ни в одной ученой книжке не найдешь таких сведений об этом уникальном натуральном продукте, не узнаешь таких тонкостей о его заготовке, какими могут поделиться с вами те, кто весь сезон вместе с пчелами проводит в тайге и знает всю правду о качестве целебного нектара. Только имейте в виду, что на вопрос: «Ну как нынче в крае медосбор?» – наложено табу. Ведь мед – это не картошка, урожайность которой по краю высчитать несложно. А вот «урожай» меда у каждого пчеловода всякий раз свой. Он зависит не только от грамотной работы с пчелами, но и от того, не подведут ли его расчеты и интуиция, куда вывозить пасеку для получения главного – липового взятка, какие маршруты кочевки проложить до и после цветения липы, еще от целого ряда слагаемых. Вот и получается, что в один и тот же год у одного густо, а у другого – пусто. Какой смысл определять «среднюю температуру по больнице»?

Нынешних покупателей сладкого и полезного продукта интересует не только его цена. Расспрашивают о качестве и полезных свойствах разных видов меда, куда вывозилась пасека во время медосбора и т.д. Но опытного анучинского пчеловода Сергея Матвеевича Казакова подобными вопросами не смутишь. Он больше 20 лет занимается пчелами, сам реализует мед и может работать с покупателями так, чтобы они снова и снова приходили к нему.

– Не меньше 80 процентов нынешних покупателей – это мой постоянный «контингент», за «медом от Матвеича» они специально приезжают на ярмарку, – прячет в уголках губ улыбку собеседник.

Главный вопрос, с которым я пришла на ярмарку: как идет торговля с таким количеством продавцов, удалось ли хоть что-нибудь в этот день продать? Вот и Матвеича хотела расспросить, не зря ли ехал во Владивосток из своей далекой Таежки. Но не пришлось. Сама увидела, что торговля идет. Пока мы разговаривали, Матвеич успел продать несколько банок меда, чуть было не продал прополис на меду и другие снадобья иностранцам («Ничего, они вернутся!» – уверенно успокоил он то ли меня, то ли себя), и, вообще, скучать за прилавком ему не приходилось.

– Осенний цветочный луговой мед, август – сентябрь, Пограничный район, – дал справку Матвеич покупателю о заинтересовавшей его баночке. И пояснил, что весь цветочный мед отличается по цвету, вкусу, свойствам. Поэтому подобные расспросы покупателей вполне резонны.

– А с расторопши пчелы нектар собирали? Нет? Тогда какие растения цвели в пору вашей осенней кочевки с пасекой? – продолжал выяснять важные для себя вопросы мужчина.

Сергей Матвеевич перечислил весь список и дал пояснения по каждому растению: леспедеце, серпухе и другим. Заодно вспомнил, как ему однажды повезло заготовить монофлерный диморфантовый мед:

– Это королевский продукт, поверьте, и мы должны быть благодарны нашей природе за то, что она предоставляет нам возможность иметь на столе, с одной стороны, экзотику, а с другой – очень целебные продукты. И можно только порадоваться возросшей любознательности наших покупателей, их стремлению вести здоровый образ жизни, делать упор на целебные натуральные продукты.

В конце концов, мы пришли к выводу, что хорошего качественного меда не может быть слишком много, как не может быть слишком много крепкого здоровья. Дело только в том, чтобы мы с вами это осознали, и тогда весь заготовленный приморскими пчеловодами мед будет уходить на ура. За границу вывозить будет нечего («такая корова нужна самому»!). А ведь иностранцы раскупают банки с целебным продуктом не менее активно, чем сами горожане, – на сувениры, на память о Владивостоке и Приморье увозят к себе на родину.

– И ярмарка такая нам очень нужна, – высказал самое главное напоследок Матвеич. – Вы же сами говорите: вон целый медовый ряд организован. Представьте, что все эти люди будут лишены заработка, станут, по сути дела, безработными. Сельчанам помогать надо, потому что выиграют тогда все, и горожане тоже.

Фото автора

Автор: Надежда БРАЖИНА