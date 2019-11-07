Узнай все про крепость бесплатно В субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Приморский музей имени В.К. Арсеньева приглашают детей и взрослых на дни открытых дверей. Посетить экспозицию «Владивосток. Время крепости» (6+) в Музее города можно будет, не приобретая входные билеты.

Как сообщила пресс-служба музея, экскурсоводы Лариса Дударовская, Дмитрий Рыкунов, Оксана Боркова и Михаил Степанков расскажут гостям об историческом и геополитическом значении колоссального военно-морского комплекса Владивостока, а также о людях, которые его построили. Все желающие увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX–XX веков, награды, документы, письма, фотографии, гранд-макет территорий полуострова Муравьева-Амурского и острова Русского 1914–1916 годов и видеоинсталляцию с показом объектов крепости в их современном состоянии.

Начало экскурсий в 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 часов. Чтобы попасть в состав групп, нужно записаться по телефону 222-50-77.

Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Приморский музей имени В.К. Арсеньева презентовали совместный выставочный проект в сентябре 2019 года. Экспозиция площадью 250 квадратных метров выполняет функцию визит-центра Владивостокской крепости и раскрывает феномен этого масштабного сооружения, сыгравшего важную роль в обеспечении безопасности восточных границ нашей страны.

Автор: Отдел новостей «В»