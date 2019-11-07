«Щедрость Камчатки» оказалась фантомом Очередные несуществующие камчатские компании размещают в сети Интернет объявления о продаже красной икры, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

«Одним из изготовителей продукта согласно маркировке оказалось юридическое лицо «Дельта». По сведениям ИФНС России, данное рыбоперерабатывающее предприятие по указанному на потребительской таре адресу не зарегистрировано и не выпускает продукцию в упаковке с изображенным на ней логотипом», – говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, проверка еще одного рекламного объявления показала, что производитель лососевой икры ООО «Камчатская рыба», выпускающий продукцию под брендом «Щедрость Камчатки», также является предприятием-фантомом.

Эту информацию Россельхознадзор направил в правоохранительные и надзорные ведомства, подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, что ранее «В» со ссылкой на данные Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщал, что ведомство выявило в сети Интернет объявления о продаже лососевой икры пяти камчатских фантомных предприятий.

Автор: Отдел экономики «В»