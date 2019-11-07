Символическая сумма – 100 триллионов Житель одной из центральных областей России подал иск к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России и Mail.RuGroup на рекордные 100 триллионов рублей.

Как сообщила служба новостей Mail.ru, он потребовал такую сумму в качестве компенсации за блокировку его страницы в «Одноклассниках». В качестве ответчиков по иску он назвал районный отдел ФССП, управление Роскомнадзора и Mail.RuGroup, которая владеет сайтом «Одноклассники».

По словам истца, его профиль заблокировали после того, как он назвал одного мужчину мошенником. Именно из-за этого, как считает он, и заблокировали страницу в соцсети. Более 2,5 месяца мужчина был лишен доступа к своей странице и понес, по его мнению, сильные моральные страдания.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако мужчина намерен обжаловать решение. Сумму иска истец назвал символической и демонстративной.

Автор: Отдел новостей «В»