Более 8000 гектаров леса восстановили арендаторы в Приморье Арендаторы лесных участков и Приморская авиабаза ведут активную работу по восстановлению лесов в крае, заверили в пресс-службе края.

В 2019 году запланировано восстановить почти 10,5 тысячи гектаров лесов. Для этого приобретена новая техника: лесопосадочная машина, 11 мотокроссов и два отвала-корчевателя, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. «Приморская авиабаза уже выполнила весь запланированный на этот год объем работ – восстановлено 296 гектаров лесов. В свою очередь, арендаторы провели лесовосстановительные работы на площади 8,1 тысячи гектаров. Эта работа продолжается», – подчеркнули в ведомстве.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел экономики «В»