Суэцкий канал обошли через порт Восточный Первые две партии транзитных контейнеров по новому международному транзитному маршруту оформила Находкинская таможня, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В порт Восточный прибыли 34 контейнера из стран Юго-Восточной Азии, откуда отправились железной дорогой до Санкт-Петербурга. Далее груз последует морем в страны Евросоюза. Маршрут сокращает время доставки транзитных грузов почти в два раза.

Как уточнил начальник отдела контроля за таможенным транзитом Находкинской таможни Владимир Стюпан, первые партии контейнеров с запчастями для электробытовой техники, прибывшие из Японии, Китая и Республики Корея, следовали транзитом в Польшу.

Традиционный путь доставки грузов из Азии в порты Евросоюза через Суэцкий канал занимает около 30 суток. Новый маршрут позволяет сократить транзитное время до 18 дней. При этом ускорению транзитных грузоперевозок способствует подача деклараций в электронной форме.

Фото с сайта dvtu.customs.ru

Автор: Отдел экономики «В »