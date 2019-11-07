Надой увеличился, а яйценоскость сократилась В Приморье основными производителями картофеля (86 %), овощей (65 %), мяса (50 %) и молока (46 %) являются хозяйства населения, сообщили в крайстате.

Первенство в производстве сои и яиц традиционно занимают сельскохозяйственные организации, ими произведено соответственно 79 % и 57 % всего объема.

На фоне снижения сельскохозяйственного производства всеми категориями хозяйств выпуск молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,2 %.

На начало октября 2019 года в хозяйствах всех категорий поголовье коров составило 30,6 тысячи, увеличившись в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 2,4 % за год.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем по 4928 кг молока, в расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 184 яйца. По сравнению с 2018 годом средний надой увеличился на 1,8 %, а яйценоскость сократилась на 7 %.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»