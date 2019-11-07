«Адмирал» притормозил «Локомотив» Владивостокский «Адмирал» на подъеме завершил выездную серию на запад в рамках чемпиона Континентальной хоккейной лиги. Под занавес турне одержаны две трудные победы над сильными соперниками.

Вслед за московским «Спартаком» дальневосточники 4 ноября уверенно переиграли ярославский «Локомотив». Причем сделали это в присутствии 7,5 тысячи зрителей Дворца спорта в Ярославле.

Трехкратный чемпион страны «Локомотив» проводит нынешний чемпионат крайне неровно. Блестяще побеждая лидеров турнира, он следом безвольно проигрывает середнякам первенства. Из-за этого за неполные три месяца в клубе трижды сменили главного тренера. Кстати, в Ярославле тренером по подготовке вратарей работает Дмитрий Красоткин, а его сын Антон блестяще выступает под знаменами «Адмирала».

Из-за этого родства в отчетном матче ворота «моряков» защищал голкипер Юхо Олкинуора, хотя именно в понедельник финский легионер приморцев отмечал свой 29-й день рождения. Вторая замена также была вынужденной. Травмированного Константина Глазачева во второй тройке нападения заменил еще только восстанавливающийся от повреждений Александр Мерескин.

Наши земляки привезли из Москвы в Ярославль свои победные эмоции. Однако они проявились не сразу. Со стартового свистка «железнодорожники» устремились в атаку, они чаще владели инициативой и шайбой. Однако наша оборона прекрасно справлялась с наскоками. «Моряки» отвечали острыми контратаками. Отличиться могли в своих рейдах в зоне соперника нападающие Кирилл Воронин и дважды Мартин Бакош, причем во втором случае его шайба угодила в штангу.

Команды обменялись голами в конце первого периода. Вначале вперед вышли волжане после удачного броска на 16-й минуте ярославского форварда Александра Полунина – 1:0. А через пару минут отличилась наша четвертая тройка нападения. Василий Стрельцов получил шайбу от своего брата Александра и эффектным броском завершил великолепную комбинацию – 1:1.

Во втором периоде инициатива переходила из рук в руки. Дальневосточники навязали волжанам быстрый хоккей, из-за чего «железнодорожники» стали ошибаться и нарушать правила. За очередное нарушение хозяева остались в меньшинстве и тут же были наказаны точным броском в створ приморского форварда Дениса Вихарева – 1:2.

Прошло еще четыре минуты, и ярославцы сравняли счет. Гол записали на защитника Михаила Сидорова – 2:2. Тренерский штаб «Адмирала» заявил протест из-за того, что сразу два игрока «Локомотива» на пятачке закрыли обзор вратарю гостей Юхо Олкинуоре. Однако арбитры матча протест отклонили на радость местной торсиде.

После следующего вбрасывания приморцы ворвались в зону соперника и разыграли шайбу, победный бросок с острого угла осуществил Денис Вихарев – 2:3. Тут же с Андреевскими флагами в руках вскинулся десяток фанатов «Адмирала», приехавших в Ярославль поддержать свою команду.

Через несколько секунд разрыв в счете мог возрасти, однако шайба, брошенная шведским легионером «моряков» Маркусом Юнгой, угодила в штангу.

Развязка наступила в конце третьего периода. На 57-й минуте красивую комбинацию разыграли защитник Александр Осипов и нападающий Кирилл Воронин, а завершающий бросок нанес форвард гостей Владимир Бутузов – 2:4.

Несмотря на разницу в две шайбы, «Локомотив» на излете поединка заменил голкипера на шестого полевого игрока. И тут же получил гол в свои пустые ворота. Отличился Маркус Юнг с подачи защитника Адама Альмквиста – 2:5.

Одержав две победы подряд, «Адмирал» с хорошим настроением и новыми очками вернулся домой. Сейчас в нашем активе 29 очков и седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Кстати, от команды на третьем месте нас отделяют всего три очка. Восполнить это отставание наши земляки смогут в ближайшей домашней серии. Она стартует 15 ноября на льду «Фетисов-арены» во Владивостоке матчем с финским клубом «Йокерит».

До этой встречи в чемпионате КХЛ объявлен недельный перерыв в связи с проведением в Хельсинки первого этапа Евротура (Кубок Карьяла) с участием главных сборных России, Чехии, Финляндии и Швеции. Олимпийская и молодежная сборные России также выступят во второстепенных европейских кубковых турнирах. Во всех трех сборных есть «моряки». На Кубок Карьяла отправился защитник Иван Мищенко, за сборную Страны Суоми также выступит вратарь Юхо Олкинуора. В олимпийскую сборную вызван форвард Кирилл Воронин, за молодежку сыграет защитник Степан Островский.

Автор: Николай КУТЕНКИХ