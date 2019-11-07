Карпы переехали. Лето кончилось Обитатели прудов прогулочной зоны Приморского океанариума сменили место жительства – сазанов, карпов кои, белых амуров, окуней, карасей перевезли в научно-адаптационный корпус (НАК), где они проведут зиму.

Первыми в тепло отправились все рыбы из малых прудов, последними переехали карпы кои и сазаны из большого пруда, сообщила пресс-служба научного учреждения.

– Малые пруды в холодные месяцы промерзают полностью, поэтому из них мы забираем на зимовку всю рыбу – и взрослых особей, и мальков, родившихся в этом году, – пояснил начальник отдела содержания дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. – Этим летом в прудах нерестились карпы кои, мы их отбирали по цветам, чтобы получить потомство красивой окраски.

Из большого пруда в НАК на время холодов переезжают только крупные рыбы, маленькие остаются в пруду – в водоеме сформирован такой слой ила, который позволяет небольшим карпам создавать себе воздушные капсулы для зимовки.

– В холодное время года жизненная активность у рыб низкая, для поддержания жизни им нужен только кислород, так как при низких температурах рыбы не едят, – отметил Анатолий Семенченко. – Сазаны, не зная о предстоящем переезде, уже начали готовиться к зиме – они выделяют специальную слизь, в которую закутываются, как в кокон. Любопытно, что точно так же африканская рыба протоптер готовится к засухе.

В природе сазаны пережидают холода в зимовальных ямах, для которых выбирают самые глубокие части дна. Примечательно, что в этих ямах мирно проводят зиму природные враги – в одном месте собираются сазаны, сомы, караси, щуки. В холодное время у рыб нет пищевого интереса, хищники и жертвы – вчерашние конкуренты – безразличны друг другу. Но, как только температура повышается, зимовальные ямы пустеют – рыбы снова становятся опасными друг для друга.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»