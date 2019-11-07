Дети нарисовали День народного единства Выставка работ учащихся детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева «О своей земле» открылась во Владивостоке в стенах административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района.

Все работы посвящены Дню народного единства, отметили в пресс-службе мэрии.

Посмотреть на работы юных художников можно до 29 ноября по адресу: ул. Посьетская, 24 в будние дни с 9 до 18 часов.

Стоит отметить, что выставки детских рисунков в стенах АТУ Фрунзенского района уже стали традиционными. Их организуют здесь в преддверии практически всех праздников, таких как Новый год, День Победы, День города, окончание Второй мировой войны, День народного единства и других.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»