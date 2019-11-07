Грузины вышли, китайцы вошли По итогам последней Всероссийской переписи населения 2010 года в Приморье насчитывалось 17 национальностей, численность населения которых превышала 1 тыс. человек. Однако, как сообщили в крайстате, по данным переписи населения 1989 и 2002 годов, таких национальностей было 19.

В эту группу вошли китайцы, а в связи с сокращением численности населения вышли грузины. В 2002–2010 годах вошли таджики и киргизы, а выбыли марийцы, удмурты, поляки и евреи.

В 2010 году численность населения четырех национальностей Приморья превышала 10 тыс. человек: русские, украинцы, корейцы и татары. В 1989 и 2002 годах в эту группу входили еще и белорусы, а в 1989-м не входили корейцы.

Русское население является наиболее многочисленным и составляет 92,5 % от общей численности населения Приморского края (указавшего национальность). По сравнению с 2002 годом численность русских сократилась, но доля их в населении, указавшем свою национальность, увеличилась на 1,8 п.п.

Второе место по численности населения в крае традиционно занимают украинцы. Численность украинцев в 1989–2002 годах сократилась в 2 раза, а 2002–2010 годах – в 1,9 раза.

Корейцы продолжают оставаться на третьем месте, и их численность к 2010 году увеличилась на 5,2 %.

В 2002–2010 годах в Приморье значительно увеличилась численность узбеков (в 5,5 раза), киргизов (в 3,1 раза) и таджиков (в 2,5 раза). Однако их совокупная доля среди населения не превысила 1 %.

Наблюдается устойчивое снижение численности белорусов (в 3,7 раза 2010-го к 1989 году), мордвы (в 2,8 раза), чувашей (в 2,6 раза), молдаван (в 2,6 раза), немцев (в 2 раза), казахов (в 2 раза) и башкир (в 1,8 раза).

Как изменился национальный состав Приморского края за последние 10 лет, станет известно после подведения итогов очередной Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел экономики «В»