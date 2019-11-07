Моряков Мьянмы испытали на холод Впервые в истории Владивосток с краткосрочным дружеским визитом посетил боевой корабль «Моаттама» военно-морских сил Республики Союз Мьянма (бывшая британская колония Бирма).

Со 2 по 4 ноября к пирсу Корабельной набережной в бухте Золотой Рог был пришвартован вертолетоносец-док под вымпелом командующего вторым флотом ВМС Мьянмы капитана 1-го ранга Тейна Тха. Еще никогда корабли самого западного государства Индокитая не поднимались так высоко на север, что для их моряков стало погодным испытанием. А вот корабли ТОФ уже бывали в этой дружеской стране.

Военная делегация гостей посетила штабы Тихоокеанского флота и Приморской флотилии разнородных сил, а моряки-тихоокеанцы поднимались на борт авианесущего корабля. Гости побывали в исторических и памятных местах Владивостока, в местных музеях.

Сейчас вертолетоносец-док держит курс на родину, сообщили корреспонденту «В» в пресс-службе ТОФ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ