Охрану доверят профессионалам Уведомления о сокращении с 1 января 2020 года получили около 800 сторожей и вахтеров образовательных учреждений Владивостока, сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).

«Речь идет о работающих в школах, детских садах, образовательных центрах. Сейчас главная задача профсоюзов – трудоустроить людей», – пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ФППК.

В профсоюзной организации работников образования Владивостока уточнили, что сокращение проводится в связи с требованиями антитеррористической защищенности.

«Мотивируется это тем, что нужно привлекать вневедомственную охрану», – приводит слова председателя профсоюза Людмилы Карамовой информагентство.

Она добавила, что среди попадающих под сокращение много пенсионеров, для которых это будет ощутимый удар.

В свою очередь, в пресс-службе администрации города агентству сообщили, что с 2020 года образовательные учреждения будут охранять специализированные предприятия.

«Все образовательные учреждения со следующего года переходят на круглосуточную охрану с привлечением специализированных охранных учреждений, пройдет соответствующий аукцион. Оплачивать услуги охраны школ и детсадов будут из городского бюджета», – пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что попадающим под сокращение предлагают имеющиеся вакансии с учетом их возраста и опыта, такие как помощник воспитателя, дворник, кастелянша.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»