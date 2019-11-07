Водителей призывают не раскидывать старые шины В связи с сезонной сменой автопокрышек во Владивостоке увеличилось количество несанкционированных свалок из старых, отработанных колес, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автопокрышки выбрасывают в лесу, вдоль дорог, на пустырях и даже прибрежных территориях. Специалисты городской администрации просят горожан не выбрасывать старые шины в лесу, на пляжах и пустырях.

«Старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В естественных условиях они разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При сжигании одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов», – отметили специалисты.

Только в октябре силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» были убраны десятки несанкционированных свалок, вывезено более 3200 старых автопокрышек.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»