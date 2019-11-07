Маткапитал не предлагать Крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

Жалобы на это появились на специализированных форумах, сообщают «Известия». В колл-центрах кредитных организаций изданию подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

В одном из банков сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги. Однако, как правило, строительные компании не согласны ожидать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала банкиры направлять застройщику отказываются.

Впрочем, как сообщает издание, заемщикам, получившим отказ от крупнейших банков, не стоит расстраиваться – более мелкие коммерческие организации принимают маткапитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе.

В пресс-службе ЦБ заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие госсубсидию для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон.

Автор: Отдел новостей «В»