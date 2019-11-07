Девять пожаров тушили более 100 человек В Приморье зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 125 гектаров, восемь из них ликвидировано за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства, возгорания тушили более 100 человек и 22 единицы техники.

«Восемь пожаров на площади 105 гектаров ликвидированы в Шкотовском, Партизанском, Ольгинском районах, а также во Владивостокском и Уссурийском городских округах. Один пожар площадью 20 гектаров локализован в Партизанске», – добавили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что площадь лесных пожаров в Приморье снизилась более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Оперативность тушения, в свою очередь, увеличилась до 90 %, пожары ликвидируют в течение суток.

Напомним, что, находясь в лесу, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры и воздерживаться от курения. За нарушения и умышленный поджог лесов предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы.

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить о нем на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00. Звонки на этот номер бесплатны и принимаются круглосуточно.

Фото Глеба ИЛЬИНСКОГО / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»