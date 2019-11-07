Новые автобусы направят на пять городских маршрутов Во Владивосток прибыла вторая партия из закупленных в этом году городскими властями автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все автобусы после процедуры приемки будут оформлены в муниципальную собственность. После этого их примет на баланс муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», уточнили в управлении транспорта администрации краевого центра.

«Прибыли 49 автомобилей двух марок – ПАЗ и ЛиАЗ, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Автобусы в хорошем техническом состоянии. Небольшие недочеты, вызванные дальней дорогой, оперативно устраняем.

ПАЗы традиционно готовим выставить на дороги с грунтовым покрытием, ЛиаЗы – на асфальт».

Уже известно, на какие маршруты выйдут новые автобусы.

«Автобусы, как и предыдущую партию, планируем выставить на маршруты, где есть нехватка транспортных средств, – пояснил исполняющий обязанности директора «ВПОПАТ № 1» Игорь Гнедько. – Это будет пять маршрутов: № 15к, 27, 63, 79 и 95».

Напомним, что в этом году администрация Владивостока закупила 102 автобуса. Средства на эти цели – почти 1 миллиард рублей – выделены из краевого бюджета. Из 102 автомобилей два будут электробусами. Их прибытие ожидают к 15 ноября. Оставшиеся пять автобусов, которые закуплены дополнительно на сэкономленные во время аукционов средства, должны быть доставлены во Владивосток до конца года.

Автор: Отдел новостей «В »