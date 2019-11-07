Трепанг неизвестного происхождения заливали медом в кустарных условиях Приморские пограничники обнаружили во Владивостоке бокс, в котором находилось более полутора тонн морских деликатесов без документов.

Как сообщили в пресс-группе регионального Пограничного управления ФСБ России, 33-летний местный житель арендовал помещение на окраине города и организовал расфасовку и хранение морепродуктов. В помещении находилось необходимое оборудование для нелегального производства: большие морозильные лари, холодильники, весы, вакуумный упаковщик, многочисленная тара и бланки бирок. Морозильные камеры были заполнены брикетами с гребешком и мясом краба. В холодильнике пограничники обнаружили более 70 банок заготовленного трепанга на меду без маркировки и наименования производителя. В рефконтейнере хранились коробки с крабом и креветкой разных видов.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали более 720 кг конечностей краба, более 200 кг мяса краба, свыше 400 кг мускул гребешка и около 100 кг различной креветки. Никаких документов, подтверждающих законность происхождения морского изобилия, владелец представить не смог. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб природе составляет более 10 млн рублей.

В отношении жителя Владивостока возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море»).

Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по ПК

Автор: Отдел новостей «В »