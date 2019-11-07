Отстали от графика на неделю Подрядчики, ведущие ремонт подпорной стены в районе гаражного кооператива на улице Котельникова, 6а, приступили к монтажу бетонных блоков, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В минувшие выходные на объекте побывал глава Владивостока Олег Гуменюк. Он поручил специалистам мэрии постоянно контролировать ход реконструкции, чтобы новая стена была сделана быстро и качественно.

Отметим, что работы здесь ведутся с небольшим отставанием от графика. Подрядчиков за срыв сроков ждут штрафы.

«Отставание от графика на неделю. Постараемся выполнить работы максимально быстро», – сказал представитель подрядной организации и доложил главе, что уже на этой неделе они планируют установить блоки. После чего предстоит сделать обратную засыпку опорной конструкции.

Напомним, что обильные августовские ливни подмыли опорную конструкцию. Была реальная угроза обрушения стены на проезжую часть в любой момент, поэтому ее оперативно включили в список ремонта.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»