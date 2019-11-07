Cчет на табло не отражал накала Профессиональный баскетбол вернулся во Владивосток на радость многочисленным поклонникам зрелищной игры. В понедельник, 4 ноября, на паркете спорткомплекса «Олимпиец», который был забит до отказа болельщиками, состоялся матч пятого тура чемпионата России в суперлиге.

Владивостокский клуб «Спартак-Приморье» принимал команду «Химки-Подмосковье». Коллектив из Московской области является резервным составом для знаменитого клуба «Химки», который успешно выступает в Единой лиге ВТБ и европейских турнирах. А вот у дубля начало нынешнего сезона не задалось, проиграно несколько стартовых поединков. Поэтому для поездки на Дальний Восток подмосковный состав усилили игроками основы кандидатом в первую сборную России Евгением Валиевым и членом молодежной сборной страны Тимофеем Якушиным, дабы с их помощью прервать неудачную серию. В свою очередь, «Спартак-Приморье» из-за травмы потерял игрока стартовой пятерки Александра Захарова. Взамен выпавшего нападающего из молодежного состава «красно-белых» вызвали приморского воспитанника и талантливого юного форварда Геннадия Денисова, который по итогам октября стал самым результативным игроком Единой молодежной лиги ВТБ.

Кстати, в сезоне-2019/2020 «Спартак-Приморье» впервые представлен в этом первенстве, в котором выступают только юноши в возрасте до 20 лет. Для наших воспитанников это прекрасная игровая практика.

Наши земляки прямо со стартового свистка ошеломили противника градом атак, каждая из которых завершалась попаданием в корзину. Ответные контратаки прерывались на подступах к собственному щиту, а дальние броски подмосковных спортсменов не всегда отличались точностью. Поэтому неудивительно, что после первой 10-минутки на табло светились цифры 22:9.

Короткая передышка пошла на пользу гостям. Во второй четверти они на паркете уже не выглядели мальчиками для битья, «химики» сконцентрировались и показали качественный баскетбол. В какой-то момент они безответно накидали мячей на 15 очков. Как и подобает профессионалам, на первых ролях блистали Евгений Валиев и Тимофей Якушин. Именно с их помощью подмосковная команда стала сокращать отставание. К большому перерыву счет был уже не столь угрожающим – 33:26.

За весь третий игровой отрезок «Химки-Подмосковье» заработали 21 очко. Из них треть на счету талантливого 20-летнего форварда Ивана Евстигнеева из небольшого подмосковного городка Чехово. В другой бы ситуации такая результативность могла бы стать переломным фактором. Только не в случае со «Спартаком-Приморье». За эти же 10 минут дальневосточники добавили в свою копилку 31 очко. И тем самым упрочили свои лидерские позиции. Что особенно порадовало, так это успех всех без исключения выходивших на площадку приморских спортсменов. Каждый из них отметился попаданиями в кольцо. Кстати, свои 7 очков в этой игровой четверти у нас набрал 25-летний воспитанник хабаровского баскетбола Андрей Зверков. Перед завершающим отрезком команда Владивостока вела в счете – 64:47.

В последней 10-минутке хозяева не оставили гостям никаких шансов на победу. Притом что тренерский штаб «Спартака» посадил на скамейку запасных всю стартовую пятерку и дал возможность поиграть остальным. Эти ребята воспользовались этим сполна, доведя счет до разгромного – 94:65.

Несмотря на столь явное преимущество своих подчиненных, главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин после матча осторожничал: «Счет на табло не отражает того накала, который был в игре. В некоторых моментах и у нас случались провалы. Нельзя сказать, что мы полностью контролировали игру. Спокойно выдохнуть удалось только в конце. Соперник молодой, агрессивный. «Химки» – одна из лучших школ нашей страны, соответственно, парни с амбициями, под стать им и тренерский штаб, который понимает, чего хочет и как этого добиваться. Плюс «командированные» из первой команды несколько игроков. Соперник серьезен, и мы к этому готовились. Хорошо, что реализовали собственные заготовки. Как только удалось справиться с прессингом и разобраться со сменой, получили свободные атаки с дистанции и из-под кольца, набирать очки стало намного легче. В общем-то, за счет этого и добились успеха. Своим парням могу сказать только слова благодарности».

Благодаря внушительной победе наши земляки вышли на чистое второе место, перестав его делить с уральскими и столичными командами. Сейчас у приморцев 9 очков после пяти встреч. У единоличного лидера «Самары» 10 очков.

Следом расположились клубы «Руна-Баскет», МБА, «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», «Купол-Родники», «Восток-65» и «Уралмаш». Остальные команды начали отставать.

Сегодня, 7 ноября, приморцы в родных стенах проэкзаменуют еще один молодой коллектив – сборную Молодежной баскетбольной ассоциации. МБА имеет в наличии 8 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице. Команда из Москвы еще ни разу не сумела добиться успеха во Владивостоке. «Спартак-Приморье» намерен эту традицию продлить…

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ