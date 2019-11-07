Инспектора ГИБДД: когда на дорогу лучше не выезжать Они следят за порядком на трассах, ловят грабителей и помогают роженицам

По данным ГИБДД Приморского края, каждое девятое дорожно-транспортное происшествие провоцируют нетрезвые водители. Владивосток возглавляет тройку городов региона, где чаще всего регистрируются «пьяные» аварии. На втором месте Находка, на третьем – Уссурийск.

В целях снижения аварийности и предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения в минувшие длинные выходные краевая Госавтоинспекция проводила профилактические мероприятия, где было задействовано максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы (ДПС).

В столице ДФО в период рейдов (трое суток кряду) дежурили 24 экипажа полка ДПС, в обычные дни на дороги краевого центра выходит не более 12 экипажей. Для такого города, как Владивосток, с населением порядка 600 тысяч человек этого достаточно.

В ночь со 2 на 3 ноября с экипажем полка ДПС с позывным 902 на стыке Первомайского и Ленинского районов (на транспортной развязке по соседству со сквером Хо Ши Мина) дежурил корреспондент «В».

Приучали к порядку полицию

Место для дежурства четырех патрульных машин вместе с нашим авто выбрано самое оптимальное. Во-первых, в этом месте дорога на улицу Борисенко перекрыта бетонными блоками на время ремонта, что упрощало работу нарядов. Во-вторых, поток автомобилей с улиц Вилкова и Калинина, или, как принято говорить в народе, с Чуркина, проходил мимо нарядов ГИБДД. Инспектора останавливали транспорт для проверки документов, наличия в автомобиле и у водителей запрещенных предметов, например, наркотических средств, а также выявления за рулем нетрезвых автомобилистов.

Наш рейд начался в половине восьмого вечера после традиционного развода нарядов ДПС около здания городской ГИБДД на улице Фонтанной, 10. На разводе кроме ориентировки на угнанные машины инспектора получили вводные на иные происшествия, случившиеся в городе в минувшие сутки: карманные кражи, грабежи, нападения на людей и т.д. За каждым экипажем закреплена своя зона патрулирования. Дислокация нарядов ДПС составлена так, что под колпак инспекторов попадают все районы Владивостока. В случае чего каждый наряд может в считаные минуты добраться до цели из любой точки города.

Кстати, забавный момент: в тот день в угоне числились три автомобиля. Впоследствии все они были найдены. Просто их хозяева, будучи нетрезвыми, забыли, где припарковали свое имущество.

– Госавтоинспекция – это универсальная служба. Я считаю, что это элита всех служб. Мы относимся к полиции общественной безопасности, поэтому делаем все, что от нас зависит в этом плане. Были случаи, когда во время дежурства к нам подбегали граждане и заявляли, что у них только что отобрали телефон. Мы брали их на борт и вместе с ними отрабатывали район. Они видели нападавших и запомнили их приметы. Если не удавалось задержать грабителей по горячим следам, то отвозили потерпевших в отделение, где с ними продолжали работать сотрудники полиции. Кроме того, мы сразу же даем ориентировку в дежурную часть ГИБДД, откуда ее передают всем нарядам патрульно-постовой службы и ДПС. Случалось, доставляли рожениц в роддом, когда автомобили, на которых их везли мужья, застревали в пробке. Включали мигалку – и вперед... Наши экипажи работают не только в городе. У нас была командировка на два дня в Большой Камень: не оповещая местных стражей порядка, дежурили на дорогах. Такие ревизионные поездки проходят регулярно – для профилактики правонарушений, – говорит старший нашего наряда майор полиции Роман Крутик. В паре с ним дежурит капитан полиции Захар Данченко.

В 19.40, как только наш экипаж прибыл на место несения службы, дежурный Госавтоинспекции города сообщил по внутренней связи о взрыве бомбы на улице 50 лет ВЛКСМ во дворе школы № 54. Пострадала женщина-дворник. Она подняла с земли сверток с надписью «с Хэллоуином», праздничный сюрприз взорвался у нее в руках. Пострадавшую доставили на «скорой» во Владивостокскую клиническую больницу № 2, где ей ампутировали палец. Хорошо, что не руку.

И хотя это ЧП непосредственно не касалось стражей дороги, тем не менее все автомагистрали около места взрыва моментально перекрыли наряды ДПС. Туда прибыли саперы с собакой – мало ли что там еще может рвануть. Было предположение, что около школы якобы нашли списанные гранаты и снаряды. Но этот слух не подтвердился. У несчастной в руках взорвалась петарда. Вот не зря Хэллоуин называют дьявольским праздником…

Нетрезвые водители как вампиры

Во время рейда инспектора проверяли у водителей не только документы, но и содержимое салонов и кузовов. И не ради праздного любопытства. Были случаи, когда на грузовиках перевозили колеса, только что снятые с автомобилей, припаркованных на ночь на придомовых территориях. Граждане спали, а в это время их железных коней разували. Когда у водителей грузовиков спрашивали, откуда колеса, они разводили руками и толком не могли ничего объяснить, прикидывались, что… не понимают русского языка.

По словам инспекторов, чаще всего на чужие колеса покушаются граждане из ближнего зарубежья, зарабатывая на жизнь продажей чужого имущества. Они же – злостные нарушители правил дорожного движения. Не зная географии города, могут повернуть или развернуться там, где стоит запрещающий знак, тем самым создавая на дороге аварийную ситуацию. На наших глазах два водителя седанов (судя по восточному типу лиц, приезжие из Средней Азии) нагло повернули на улицу 40 лет ВЛКСМ. Хотя поворот в этом месте (перед железнодорожным переездом) запрещен, если ехать из центра города в сторону улицы Вилкова. На что указывает запрещающий знак.

За время нашего дежурства, которое длилось до 23 часов, экипажу с позывным 902 не довелось выезжать на место ДТП. Значит, за это время на дорогах не было серьезных происшествий. Мы не выявили ни одного нетрезвого водителя, а также с просроченными или поддельными удостоверениями. Хотя инспектора останавливали каждый автомобиль. Если и были замечания к владельцам авто, то незначительные. Одна дама забыла дома страховой полис. Ее отпустили, когда супруг привез забытый дома документ. У многих автомобилей были грязные фары либо госномера. Хозяевам делали замечания, и те ликвидировали проблему с помощью тряпки. Примечательно, что не было автомобилей с рычащими двигателями. Видимо, мода на ночные покатушки без глушителей прошла.

По словам майора полиции Романа Крутика, 2 ноября в городе было много учетных ДТП. Чего только стоит классическое лобовое столкновение на Днепровской. Видеозапись этой аварии моментально разлетелась по соцсетям в Интернете. Здесь 50-летняя женщина не сумела справиться на повороте со своей «Тойотой-Раш» и вылетела на полосу встречного движения, где протаранила «Короллу-Аксио». Невезучим автомобилем также управляла дама – 43-летняя жительница Благовещенска. Водителя и пассажира «Аксио» доставили в карете скорой помощи в больницу. Виновница ДТП, от которой, по словам сотрудников ГИБДД, сильно пахло спиртным, отказалась от медицинского освидетельствования. Позже, сославшись на плохое самочувствие, она также вызвала себе неотложку. Тем не менее эта уловка не спасет ее от ответственности по всей строгости российского законодательства, если она этого заслуживает.

Всего же за дежурные сутки со 2 на 3 ноября во Владивостоке было выявлено 15 нетрезвых водителей. Согласно статистике Госавтоинспекции, ночью в городе ДТП меньше, чем днем, но пьяных автомобилистов на дорогах больше, особенно в выходные и праздничные дни. Секрет «аномалии» прост: хмельные граждане за рулем, как вампиры и оборотни, выползают на дорогу после четырех часов утра, когда закрываются ночные клубы и рестораны. Сравнение с нечистой силой здесь не для красного словца. В неадекватном состоянии автомобилисты под градусом запросто могут кого-нибудь покалечить, а то и вовсе забрать чью-то жизнь. Не исключено, что и сами покинут этот свет раньше времени по своей же глупости.

Автор выражает признательность сотрудникам пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку и лично капитану полиции Анне Рудыко за помощь в подготовке материала.

Фото:

пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю, автора

Автор: Сергей КОЖИН