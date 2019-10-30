Осенний конспект новичка Следим, когда природа даст отмашку

Вернувшиеся в Приморье теплые дни внесли сумятицу на дачах-огородах у тех, кто поторопился закрыть дачный сезон и уже высадил, например, луковицы тюльпанов. Они, конечно же, проросли, и теперь трудно ожидать нарядного цветения этих цветов весной: с наступлением холодов беззащитные растения просто-напросто замерзнут.

Сейчас как раз самое ответственное время, чтобы точно определить момент, когда делать укрытие садовых культур. Поэтому самый популярный вопрос нынче в общении садоводов друг с другом: «Ну что, не пора укрывать землянику (виноград, цветы и т.д.)?» А как быть с ежевикой и ремонтантной малиной?

– Укрывать ежевику нужно перед самым замерзанием почвы, – посоветовали в питомнике ЛПХ Макаревич. – Но до этого осенью двухлетние побеги спиливают на уровне земли. Побеги замещения укорачивают до 1–1,5 м, удаляют листья, связывают в пучки и придавливают к земле. Если есть угроза весеннего подмокания лежащего куста, то под него нужно что-то подложить, чтобы он не оказался весной в грязи. Не забывайте также про яд для мышей! Сверху укрытие засыпают сухой землей.

Особенность агротехники ремонтантной малины в том, что она дает два урожая за сезон (второй урожай созревает на побегах текущего года). Побеги ремонтантной малины тоже обрезают после наступления устойчивых заморозков, чтобы произошел отток питательных веществ из стебля в корни. Срезают стебли как можно ниже у поверхности земли, не оставляя пеньков. Укрывать на зиму ее не надо. Но если снега мало, то желательно утеплить грядку сеном или соломой.

Обо всем этом и других осенних работах речь пойдет на очередном занятии для новичков «Знакомство с садом» в питомнике ЛПХ Макаревич в субботу, 2 ноября. Практический урок состоится в винограднике и в саду, будут организованы экскурсии по питомнику. Особое внимание предполагается уделить разбору характерных ошибок начинающих садоводов. На ваши вопросы ответят не только специалисты питомника, но и местные ученые и приглашенные консультанты.

Телефон для предварительной записи 8-914-711-39-03.

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Автор: Надежда БРАЖИНА