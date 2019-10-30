Мечта сбудется Клуб садоводов-любителей «Сады XXI века» с ноября продолжит занятия в Приморской краевой библиотеке имени Горького. Теперь в рамках клуба будет еще работать школа любительского садоводства «Сад нашей мечты». За пять месяцев, с ноября по март включительно, вы многому научитесь и много нового для себя откроете.

– Вы познакомитесь с особенностями дачного и приусадебного садоводства в климатической зоне Владивостока и его садовых территорий. Узнаете, чего, без всяких сомнений, можно достигнуть в приусадебном и дачном саду, что можно лишь попробовать, а за что лучше и не браться, – рассказал руководитель клуба Александр Гринев. – Уверен, что вы легко сможете понять, что, когда, как и зачем надо делать на участке, а чего ни в коем случае нельзя допускать, у вас сложится представление о том, что необходимо для здорового, красивого и урожайного сада, который радовал бы вас долгие годы.

Первое занятие состоится 2 ноября 2019 года в 11 часов в библиотеке имени Горького по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.

Автор: Надежда БРАЖИНА