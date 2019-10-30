По следам «Мухтара» решили не идти На канале НТВ закончился показ 12-го сезона легендарного сериала, которому в этом году стукнуло 15 лет, – «Мухтар. Новый след».

Однако новых серий, несмотря на высокую популярность проекта (в нынешнем году он был номинантом ежегодной телепремии «ТЭФИ»), судя по всему, уже не будет. Съемки должны были стартовать еще весной, но до сих пор не начались. Соответственно, новых серий зрители этой осенью точно не увидят. Кроме того, актеры, задействованные в главных ролях, – Сергей Громов (он сыграл опера Евгения Рощина), Артем Осипов (опер Иван Давыдов) и Светлана Брюханова (следователь Екатерина Калитина) – уже заняты в других сериалах.

В кинокомпании, производящей сериал, пока не подтверждают, но и не опровергают закрытие проекта. Так что надежда на то, что «Мухтар» может вернуться, хоть и призрачная, но еще остается.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»