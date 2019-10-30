Тина Канделаки расскажет, как стать победителем Тина Канделаки не скрывает, что для того, чтобы добиться идеальной фигуры, ей пришлось потратить много сил и времени. Телеведущая проводит интенсивные и продолжительные тренировки в спортивном зале и следит за своим питанием.

Тина решила выпустить книгу под названием «PRO тело», в которой раскрывает свои секреты стройности.

– В моей книге много полезного материала: от откровенных интервью с женщинами, которые так же, как и я, страдали от лишнего веса, до важных и полезных разговоров с психологом и подробной системы питания, – рассказала нам Канделаки. – Я даю в книге самые элементарные упражнения, которые вы легко можете делать дома, и рекомендации по растяжке, которая тоже необходима. И я честно рассказываю о том, что борьба с лишним весом – это путь, который возможно пройти и стать победителем.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»