Константин Хабенский заступился за злодея Состоялась премьера российского анимационного фильма «Урфин Джюс возвращается» (6+), снятого по знаменитым сказкам Александра Волкова.

Персонажи фильма говорят голосами любимых артистов. Так, Константин Хабенский озвучил главного злодея сказки – коварного Урфина Джюса, а Дмитрий Дюжев – его верного помощника Медведя Топтуна. Оба артиста и представили новый фильм первым зрителям. А ими стали подопечные Фонда Константина Хабенского – дети, перенесшие тяжелые заболевания головного мозга, которые сейчас находятся на реабилитации и возвращаются к обычной жизни.

– Вот как ни странно, в детстве я не читал сказок Волкова, конечно, слышал, но не читал, – честно признался Константин Хабенский. – Но я рад, что мы встретились и с этими сказками, и с этим героем. Конечно, мой герой – не такой уж и злодей. Урфин Джюс в душе маленький ребенок – может быть, обиженный и немного недолюбленный. Он идеалист. Он максималист. Да, он хочет стать повелителем Волшебной страны, но мечтает, чтобы его любили. И не бросает своих друзей, что очень важно. Вообще, это сказка о дружбе.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»