Эмин Агаларов построил добрый домик для стариков Певец и бизнесмен Эмин Агаларов решил поддержать пожилых людей – открыть для них специальное кафе «Добродомик», где люди пожилого возраста могут получать бесплатные горячие обеды каждый будний день.

Первых посетителей Эмин встречал лично. Растроганные пожилые люди подарили артисту и бизнесмену вещи, которые сделали своими руками: картины, вязаные аксессуары и многое другое.

– Когда люди стареют, они часто становятся никому не нужными, от них отказываются, про них забывают, – сказал на открытии кафе Агаларов. – Кто-то просто остается один – в силу обстоятельств. Поэтому так хочется украсить их жизнь, ведь когда-то они столько сделали для нас…

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»