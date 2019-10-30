Борис Корчевников поведет нас по монастырям Телеведущий канала «Россия» и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников готовит новый уникальный проект – «Остров»: о жизни в монастырях.

– Этот документальный проект призван увидеть жизнь монастырей глазами паломников, – рассказал Борис. – Камеры и съемочные группы деликатно будут следовать за участниками проекта – гостями обители, не нарушая молитвенной и богослужебной жизни. Надеюсь, проект даст много полезной и нужной информации для паломников.

Одним из первых в кадр проекта попал православный мужской монастырь Нилова пустынь, который находится на острове на озере Селигер.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»