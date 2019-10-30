Народу дали право голоса На Первом канале – премьера нового ток-шоу «Право на справедливость» (16+). В студии гости и эксперты будут обсуждать самые актуальные проблемы и способы их решения.

У каждого гражданина будет уникальная возможность прямого диалога с министрами правительства России и руководителями федеральных служб. Ведущим проекта стал известный юрист и политический деятель Андрей Макаров. Он как никто другой знает законы нашей страны и права граждан. Кроме того, он сам принимал участие в разработке различных правовых проектов. Для Андрея Макарова это не первый опыт работы на телевидении. Более пяти лет назад он уже вел несколько передач, в том числе и на Первом канале.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»