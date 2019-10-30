Война закончилась, а преступники остались В Калининградской области идут съемки нового сезона одного из самых рейтинговых сериалов «По законам военного времени» (12+).

В новых сериях зрители продолжат следить за приключениями хорошо знакомых им следователей военной прокуратуры Светланы Елагиной (Екатерина Климова), Ивана Рокотова (Евгений Воловенко) и старшины Федоренко (Александр Панкратов-Черный).

В предыдущих сезонах действие сериала разворачивалось в период войны. Теперь же телезрители станут свидетелями того, как шаг за шагом будут выстраивать свою жизнь главные герои в долгожданное послевоенное время.

Съемки проходят в городе Черняховске, где в качестве декораций – действующая больница, бывшая немецкая комендатура. А некоторые эпизоды снимут в замке Георгенбург, которому более 600 лет!

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»