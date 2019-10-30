Дама с хорьком Экзотические животные во Владивостоке скоро перестанут быть экзотикой

Мы в ответе за тех, кого приручили. Пожалуй, эти слова Антуана де Сент-Экзюпери знает каждый человек, даже не читавший «Маленького принца». А те, кто выбирает в качестве питомцев экзотов, то есть далеко не самых распространенных зверей, добровольно берет на себя дополнительные обязательства. Экзоты прихотливы в быту, своенравны и требуют трепетного отношения. С их появлением в семье график жизни домочадцев зачастую «программируется» графиком жизни животных и их особенностями: бюджет и отпуска надо согласовывать еще и с ними.

Екатерина Иорданова – владелец сразу двух экзотов. В ее семье живут хорек по кличке София и кот породы эльф с гордым именем Айсберг Джейсити Авестард, умилительно сокращенным хозяевами до Яши. Об особенностях совместной жизни с такими питомцами, их поведении, содержании и отношении друг к другу Екатерина рассказала ведущей шоу «Экватор» на радио VBC Александре Смолиной.

Зверь дикий, но обучаемый

– София у вас всегда такая спокойная и милая? В моем представлении хорьки – это что-то неуловимое и неостановимое?

– Она пока стесняется. Студия для нее новое место. А так София очень резвая девочка. Сейчас она освоится и еще покажет, какая она смирная: «Ловите меня семеро!»

– Вы завели хорька на волне их популярности, следуя тренду? Или просто захотелось?

– Мне было 20 лет, когда я купила Софию, то есть восемь лет назад. С моей первой зарплаты. Тогда она стоила десять тысяч рублей. Не знаю, почему мой выбор пал именно на хорька. Просто увидела их однажды в Интернете и поняла: это мое.

Обычно хорьки темные, а у меня бежевая, светленькая. Дело в том, что она искусственно выведена.

– Завести животное просто, а вот содержать…

– Уход за хорьком не тяжелее, чем за любым другим животным. Едят они сухой корм для кошек. Кто-то кормит специальными кашами, но это уже по желанию. Еще София очень любит шоколад, вообще, все самые неполезные продукты – ее любимые. Мы ей такую пищу не даем, хорькам нельзя шоколад или чипсы. Поэтому за ней надо постоянно следить, чтобы она себе не навредила.

Когда вся семья собирается за столом, София тут как тут и весьма театрально изображает самое голодное и ущемленное на свете животное. Мы научились с этим бороться. Просто не обращаем внимания на эти ее уловки. София ест только свою еду.

– И домик свой, наверное, имеет?

– Она живет в большой просторной клетке. Там для нее устроен гамак – София спит только в нем. Еще у нее есть все необходимые игрушки и даже собственный ковер с ворсом, который ей выделила моя мама. Все как у приличных людей.

– В чем самая большая трудность жизни с хорьком?

– Трудности были в самом начале. София оказалась очень дикой, кусалась, причем очень больно. Однажды прокусила палец знакомой, пришедшей в гости. Отучить ее пользоваться зубами не по назначению, наверное, и было самой тягостной задачей. Бить животных нельзя. Негуманно. Приходилось как-то объяснять, другими методами пользоваться. Заводчица предложила прыскать на нее воду, когда она ведет себя плохо. Но, как оказалось, София очень любит мыться. И такие «душевые» процедуры ее не воспитывали, а только приводили в восторг. А вот к лотку она приучилась быстро. У нее в клетке стоит горшок с наполнителем. Ходит туда, как кошка. Раньше у нее было второе, «незаконное» место, но мы решили эту проблему, поставив туда полочку.

– Вашему хорьку правда восемь лет?

– Да, она пенсионер-долгожитель по своим меркам. В основном эти животные живут до шести лет.

– Выводите ее на улицу?

– Конечно. Она очень любит гулять. Выводим ее на шлейке. Она прекрасно ведет себя на поводке. Один раз, правда, убежала. Но недалеко. Та еще трусиха. На море с ней часто гуляли, в лесу.

Во Владивостоке есть сообщество любителей хорьков, в котором я тоже некоторое время состояла. Мы брали своих питомцев и ездили на массовую прогулку в Ботанический сад.

– Как она себя чувствовала в кругу своих?

– Повторюсь: Софья – искусственно выведенный хорек. По сравнению с остальными она была самой маленькой и отличалась окрасом. Все как у людей: те, кто выделяется, сразу попадают под гнет общества. Остальные хорьки начали обижать Софью, нападать на нее. Поэтому больше мы с ними не гуляли.

Эльф-джентльмен

– София – не единственный необычный питомец в вашей семье. Есть еще кот-эльф. Эта порода бесшерстных кошек тоже выведена искусственно, причем совсем недавно. Объясните, что за страсть к оригинальным животным?

– История, в общем, довольно банальна. В нашей семье долгое время жила кошка. После ее смерти моя мама стала подбирать нового питомца, искала в Интернете не обычных, а оригинальных котов. Перед ее днем рождения мы провели семейный совет. Главный вопрос: что подарить? Сошлись на том, что подарим кота, которого мама выделила среди остальных, – эльфа. Но не тут-то было! Во Владивостоке представителей такой породы вообще не оказалось. А нам еще нужен был эльф черного окраса. Другие маме не нравились.

Ближайшие котята нашлись на Сахалине. Но когда обратились к заводчице, у нее оставался последний котенок. Мы его забронировали, она нам его привезла.

Так в нашей семье появился Яша. Полное его имя мало кто запомнит и выговорит. Мы называем его то Яковом – это уважительно, то Яковкой, когда хотим приласкать.

– Как нового питомца восприняла София?

– Первое время она чувствовала себя полноправной хозяйкой. Считала себя главной. А Яшу недолюбливала и обижала. Особенно когда тот был совсем маленьким. Но кот вырос, да настолько, что сейчас, если вытянется, достанет мне до бедра. А София – это 20 сантиметров в длину и 650 граммов веса. Миниатюрная дама могла «строить» кота только в первые месяцы. Потом пришлось идти на некоторые уступки.

Сегодня они стали настоящей командой, полюбили друг друга и тесно дружат. Яша, как джентльмен, может открыть перед Софией дверь. Причем не только межкомнатную, но и входную, если не закрыть ее на ключ. Если хорьку куда-то требуется залезть (в основном затем, чтобы набедокурить), он обязательно услужит. Но София до сих пор остается главной. Если она лежит на кровати, ему туда уже нельзя. Она не разрешает.

– Конфликтные ситуации между ними возникали?

– Только в детстве Яши. Соня однажды его сильно укусила. Но это было один раз. А так драк между ними не было. Нам повезло: не нужно рассаживать их по разным комнатам, как некоторые делают. Дома царят мир и покой.

Собачий характер

– Какой у Яши характер? Обычный кошачий или он у вас особенный?

– По поведению Яша – чистая собака. Коты этой породы, как правило, выбирают себе одного хозяина на всю жизнь. Для Яши это моя мама.

Эльфы тебя либо любят, либо презирают. Среднего не бывает. Например, когда я его глажу, он отпрыгивает и сразу начинает умываться – стирает с себя мой запах, мои прикосновения. Настолько я ему неприятна. При этом он безумно любит мою маму. Знает, во сколько она приходит с работы, не отпускает ее от себя ни на шаг и всячески требует ласки и внимания. Очень преданный. И обожает играть. Приносит в зубах мячик или палку, если кинуть.

– Насколько он агрессивен? Проблематично его, например, к ветеринару отвести?

– Поход к врачу – целая история. Надо Яшу в переноску посадить, потом проделать путь до клиники, в процессе чего зверь постоянно издает звуки. Не мяукает, как обычный кот, а использует свой особенный голос, очень громкий и неприятный.

Но есть и плюсы. Когда мы приходим в ветеринарную клинику, нас пропускают вне очереди. Кому приятно соседство с такой «радиостанцией»?

– Я слышала, что эльфы очень общительны. Постоянно «вещает»?

– Не то слово! Был такой случай. Мы оставили его дома одного, а когда вернулись, соседи спросили: что вы весь день делали с животным? Почему он так кричал? А он сидел дома один и разговаривал сам с собой.

Он очень общительный и требует внимания постоянно. Мама приходит с работы и должна сразу же подойти к коту. Не успеет снять обувь – Яша уже забрался на плечо с разбега. А царапается он очень сильно…

Приласкаю-ка я его телефоном…

– А что по части питания и содержания?

– Яша аллергик. Это особенность породы – аллергия на белок. Это значит, что ему нельзя ни курицы, ни другого мяса, ни практически все известные корма. Мы заказываем дорогущий корм в Америке. У него аллергия даже на наполнитель для лотка. Тоже приходится покупать специальный наполнитель. Содержание эльфа обходится в серьезную сумму.

Что касается лечения, во Владивостоке нет особых проблем с ветеринарами для экзотических животных. Кто-то специализируется на хорьках, кто-то – на игуанах, кто-то – на оригинальных породах собак и кошек.

– Когда приходят гости, как ведут себя животные?

– Гости очень боятся Яшу. Мало кто осмеливается приласкать. Моя подруга, например, гладила его… телефоном. Не отважилась дотронуться рукой. Да и сам Яша – зверь негостеприимный. Он не любит маленьких детей и людей в принципе.

– И это называется домашний питомец!

– В любом случае мы его очень любим и уже не можем без него.

– Куда отправляете животных на время отпуска?

– Мы рассчитываем наши отпуска так, чтобы всегда кто-то оставался с животными. Отдыхаем по очереди. С собой в путешествие тоже их ни разу не брали, это нам даже в голову не приходило. Софии, например, противопоказано нахождение на солнце: хорьки очень быстро получают солнечный удар. А кот, бывает, собственной тени боится. Чего уж говорить о том, чтобы отпустить его гулять на море.

– Так и не скажешь, что он робкого десятка…

– Он только в квартире и рядом с домочадцами уверенный в себе кот.

– Что бы вы посоветовали людям, которые раздумывают, кого бы завести, но не хотят идти проторенным путем?

– Перед покупкой нужно все взвесить и обдумать. Животные – это всегда большая ответственность, породистые они или «из народа» – неважно. Просто экзоты имеют свои особенности, свои заболевания, свои требования к питанию и содержанию. Появление такого животного в доме изменит график вашей жизни и лишит некоторых свобод. И, конечно, необходимо понимать свои финансовые возможности, потому как содержание экзотов обходится намного дороже, чем простых питомцев.

Фото Александра РАДАШЕВСКОГО

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ