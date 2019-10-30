Пусть зебра будет Юнгой В номере за 9 октября редакция «В» предложила читателям нашей газеты придумать имя зебренку, родившемуся в пригороде Владивостока в зоопарке «Садгород».

Варианты имен для полосатого малыша стали приходить на другой день, сразу после выхода толстушки. Предлагали назвать и Владиком – в честь столицы Приморья и нашей газеты. И Одуванчиком, потому что он «красивый, легкий, и его семена летят быстро», так же как быстро бегает зебренок. А еще Морячкой, Лучиком, Звездочкой, Октябриной и даже Адмиральшей (вот это явно кто-то из взрослых пошутил). Но, как мы уже писали, сотрудникам зоопарка больше понравилось имя Юнга. Потому что в тельняшке.

Нам тоже симпатично это имя, тем более оно подходит и мальчику, и девочке. Поэтому пусть маленькая зебра будет Юнгой.

В свою очередь, Сергей Асновин приглашает Хабиба Талбакова из Кавалерово и Юлию Зуеву из Фокино, которые одними из первых прислали свои варианты имен, посетить зоопарк «Садгород» в любое удобное для них время (разумеется, с родителями) и обещает очень интересную экскурсию.

Фото Сергея АСНОВИНА