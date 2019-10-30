Угощать не запрещается. Но банками в голову кидать не надо В поселке Тимофеевка появился необычный туристический объект с экзотическим названием «Приют медведей»

В Надеждинском районе поселились семь белогрудых медведей, которых еще называют гималайскими или черными гималайскими медведями. Открытие «Приюта медведей» состоялось в минувшее воскресенье. Очередь из желающих посмотреть на диких зверей выстроилась у ворот задолго до назначенного времени. Люди оставляли свои автомобили около гострассы, примерно за километр от «Приюта», и шли пешком. Солнце в этот день почти не пряталось за тучами, поэтому дожидаться начала шоу было комфортно.

Не стреляйте в белогрудок

Создание «Приюта медведей» – давняя мечта Сергея Асновина, владельца зоопарка «Садгород», известного далеко за пределами Приморья. В его вольерах содержатся как экзотические животные, например, львы или зебры, так и обитатели приморской тайги. Диких животных и птиц, нередко раненых или больных, ему приносят местные жители. Подранков здесь лечат и ставят на ноги. После выздоровления большинство из них возвращаются в свою естественную среду, некоторые остаются в зоопарке, так как уже не могут жить без помощи человека.

По словам Сергея, среди «даров леса» много гималайских медвежат-сирот, оставшихся без матери по вине охотников. Пока медведи маленькие, их еще можно вернуть в лес, что сотрудники зоопарка и делают. Но когда подрастут, у них один путь – в вольер.

В 1983 году уссурийский белогрудый медведь был занесен в Красную книгу СССР, до 1988 года находился в Красной книге России, сегодня – это охотничий вид. Стреляй не хочу. Правда, с осени 2006 года после проведения во Владивостоке Первого международного экологического форума «Природа без границ» в Приморском крае ввели ограничение охоты на гималайского медведя в берлоге. Чтобы сократить количество медвежат-сирот, находящихся у населения, и разгрузить Уссурийский вольер для передержки детенышей диких животных. Тем не менее охотников на белогрудку еще хватает.

Косолапые вегетарианцы

До нового года вход на территорию «Приюта» бесплатный. По предварительным подсчетам, на мероприятие съехалось около тысячи человек. Но, кажется, было больше. Причем приехали не только жители Владивостока и Артема, но и даже Уссурийска. Зрители могли смотреть на животных с моста и из-за ограждения на земле. Было много детей разного возраста. Увидев косолапых, вольготно разгуливающих за ограждением, ребятишки кричали и визжали от восторга, бросали мишкам угощение – конфеты, печенье, фрукты. На зверей как из рога изобилия сыпались арбузы, дыни и тыквы. В природе пища гималайских медведей на 85 % растительного происхождения – орехи, грибы, ягоды. Поэтому обитатели «Приюта» с удовольствием уплетали подарки, которые можно было купить здесь же у входа. А многие гости привезли лакомства с собой.

– Угощать медведей не запрещается. Это всеядные животные, их можно кормить сладостями, можно хлебом или пряниками. Лишь бы они не были заплесневелыми. Только не надо привозить мясо. У медведей вегетарианское меню. Разрешаем бросать в вольер мед, но не в стеклянной таре, а в пластиковой. Медведи – не верблюды, они пластик не глотают, а аккуратно вылизывают контейнеры. Им даже можно бросать железные банки со сгущенкой – они их прокусывают клыками и выдавливают все до капли. Только не надо кидать банки в голову животного, – предупредил Сергей Асновин.

Сегодня в «Приюте» проживают семь медведей. Информация о каждом изложена на баннерах: указаны кличка животного и откуда его привезли. Все медведи – мальчики. В зоопарке «Садгород» есть две гималайские медведицы. Но для девочек-белогрудок будет построен другой приют, его планируют открыть в следующем году.

Медведь – друг, но руки в пасть ему не суй

Выгул у медведей – один гектар, на территории есть озеро, где животные купаются. У каждого зверя своя персональная берлога-столовая в виде двухсекционной будки из досок, где можно уединиться или укрыться от непогоды, зарывшись в сено и опилки. Это хороший утеплитель. Тем более что впереди длинная зима, и у косолапых появится естественное желание залечь в спячку. Так что без крыши над головой не обойтись. По словам Асновина, это даже будет хорошо, если звери залягут в спячку. Хотя тогда «Приют» закроется до весны: смотреть будет нечего.

Есть еще восьмая берлога, но в ней живут волчата. Когда для них построят отдельный вольер, будку займет еще один косолапый постоялец «Приюта». Конечно, можно добавить две будки, но десяти медведям на гектаре будет тесно. Кроме того, они все вытопчут.

– У охотнадзора на очереди в «Приют» еще один медведь. Ждут, когда мы примем его на проживание. Условия у нас позволяют, тем более что прокормить гималайского медведя несложно. Сложно построить для них вольеры и потом соблюдать правила безопасного содержания животных. Это только кажется, что резвящиеся за ограждением краснокнижные белогрудки – милые и безобидные плюшевые мишки. На самом деле их миролюбивый вид обманчив. Не забывайте, что медведь – коварный хищник, готовый в любую секунду показать свой зверский нрав и характер. И хотя гималайский медведь в два раза меньше бурого, но по агрессивности не уступает своему старшему собрату, – заверил Сергей Асновин.

Более того, если бурый медведь при встрече с человеком в лесу старается общения с хомо сапиенсом избежать, то гималайский нападет, даже если у него не будет надобности защищаться. Поэтому с медведями надо быть всегда настороже. Вспомните недавний случай в цирке города Олонца (Карелия), когда дрессированный медведь-белогрудка едва не раздавил своего хозяина во время представления. Взбесившегося зверя удалось успокоить и увести с арены только с помощью электрошокера и еды. Дрессировщик не пострадал. Но трагически закончилась встреча двух рыбаков на острове Кунашир утром 18 октября. Хищник набросился на мужчин в нескольких километрах от населенного пункта. Пострадавших мужчин госпитализировали, но врачи не смогли спасти им жизнь. Травмы оказались слишком серьезными.

– У нас в зоопарке и «Приюте» задействованы все меры предосторожности, в том числе есть и электрошокеры. Если бы вдруг что-то случилось, мы бы заехали в вольер на машине, она стоит на дежурстве, и применили бы шокер. То есть ситуация была бы под контролем. Но зрителям не стоит свешиваться с моста, рисковать своим здоровьем и даже жизнью. У оказавшегося в вольере с медведем шанс выжить минимальный. Медведь – непредсказуемое животное. Он всегда держит лапу наготове, чтобы ударить по руке или телефону. Или схватить за ногу и утащить в клетку. Его благодушие обманчиво. Если ключи от автомобиля или мобильник упадут в вольер, их никто не достанет, – предупредил Сергей.

Медведи в «Приюте» не дрессированные, а изъятые сотрудниками охотнадзора с частных подворий. Кстати, один из обитателей «Приюта» уже отличился своей кровожадностью, попробовал человечины. Он оторвал руку по плечо своему бывшему хозяину – жителю Спасска, который держал белогрудку в сарае. Мужчина решил покормить зверя с руки. Зверь не возражал и съел корм вместе с рукой.

У гималайских на разогреве – верблюды и кролики

Официально медвежье шоу продлилось до 16 часов. Но автомобили с желающими посмотреть на белогрудок подъезжали до темноты. Для разнообразия, чтобы зрители не скучали, Сергей привел на открытие «Приюта» верблюдов и лошадей, привез уток и кроликов. Животных также можно было кормить и фотографироваться с ними на память. Корабли пустыни вели себя достойно, важно смотрели на людей сверху вниз и никого не оплевали. Ко всему, публику развлекал конферансье, устраивая игры и конкурсы. Подобного зрелища на открытом воздухе Приморье еще не видело.

– Мы сюда ехали посмотреть медведей, а тут такое разнообразие животного мира. Нисколько не жалеем, что провели здесь выходной, хотя планировали пойти с внучкой в кино. Нашей девочке пять лет, и она впервые увидела живого верблюда. В ее глазах было столько счастливого удивления! До этого она думала, что верблюды бывают только в букваре на картинке к букве «В», – поделилась впечатлениями с корреспондентом «В» Виктория Игоревна из Артема.

В восторге были не только дети, но и взрослые. Среди гостей были замечены и представители владивостокских туркомпаний, которые также с интересом рассматривали животных и, наверное, уже просчитывали, сколько иностранных туристов они сюда привезут.

По словам директора зоопарка, люди вели себя культурно и даже не мусорили, культурно выбрасывая пакеты и бутылки от газировки в приготовленные урны. Предусмотрели хозяева «Приюта» и передвижные туалеты. Пообещали в будущем поставить стационарные с водой и умывальниками. Также в планах открыть в Тимофеевке грядущей весной «Парк белых львов». Их в зоопарке четыре – три девочки и один самец. И тогда зрители смогут смотреть сразу и медведей, и львов.

Кстати, гималайские медведи с удовольствием едят красную рыбу, головы или плавники. Если у кого-то есть лишние отходы рыбопродукции, то зоопарк «Садгород» с благодарностью их примет и не останется в долгу. Присылайте предложения на электронную почту zoosad2008@mail.ru или звоните по телефонам +7-423– 270-33-16, +7-423-209-21-00.

Фото предоставлено Сергеем АСНОВИНЫМ

Автор: Сергей КОЖИН