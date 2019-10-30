В Чите встречали как родных. На родине никто не вспомнил… Юным футболистам, отстаивавшим честь Приморского края за собственный счет, не сказали даже спасибо

Без спонсорских денег, без престижной формы с гербами края подростки из поселка Заводского Артемовского городского округа на Всероссийском турнире уступили лишь камчадалам – победителям прошлого сезона. Из-за усталости и травмы товарища.

«Мы хотели выйти на поле в спортивных костюмах с надписью «Приморский край», но у нас не было финансовой поддержки, как у спортсменов из других регионов ДФО»

Футбольная команда «Штурм» завоевала серебро на межрегиональном этапе Всероссийской акции по мини-футболу с задорным названием «Уличный красава – 2019» в возрастной категории 15 – 17 лет. Соревнования прошли с 19 по 22 октября в Чите.

Цель этого многоэтапного физкуль-турно-спортивного мероприятия не только выявить в стране сильнейшие команды по дворовому футболу. Но прежде всего пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также развитие и популяризация физической культуры и массового спорта среди детей в Российской Федерации. Чего сегодня так не хватает нашему обществу и к чему призывают чиновники всех уровней от Москвы до Владивостока, причем не только приближенные к физкультуре и спорту.

До финала без замен

«Уличный красава» проходит в России второй раз. В футбольном турнире участвуют дети в возрасте 14 – 15 лет – это младшая категория. И 16 – 17 лет – старшая категория. По условиям Всероссийской акции подросткам надо лишь собрать свою команду, зарегистрировать ее на сайте и начать свой путь к победе.

Соревнования разделены на четыре этапа: муниципальный, региональный, межрегиональный и финальный – Всероссийский, который в этом году проводится в Сочи. Чтобы попасть в финал, команды должны победить на трех предыдущих этапах.

В начале октября в Уссурийске на краевых (региональных) соревнованиях по дворовому футболу победила команда футбольного клуба «Штурм» из поселка Заводского Артемовского городского округа. Ей и выпала честь представлять Приморский край на межрегиональном этапе «Уличный красава – 2019» в Чите.

За право попасть на финальный этап соревнований «Уличный красава – 2019» в столице Забайкалья состязались команды из девяти регионов Дальнего Востока. Соревнования проходили в формате 5 на 5 на искусственном газоне стадиона «Юность», принадлежащего профессиональному футбольному клубу «Чита». И хотя турнир был по мини-футболу, футболисты играли мячом «пятеркой», которым играют в большом футболе.

По результатам жеребьевки команде «Штурм» предстояло встретиться на поле с командами Хабаровского края и Амурской области. Соседи рассчитывали на легкую победу и не рассматривали «Штурм» в качестве серьезного соперника. Но приморцы в своей группе оказались сильнейшими: обыграли амурчан со счетом 2:1 и разгромили хабаровчан со счетом 2:0.

В одной четвертой финала футболистам из Заводского противостояла команда из Бурятии – лидер в своем регионе. В этой игре шансы на победу были равные, но и здесь спортивная фортуна улыбнулась нашим землякам. Четыре мяча приморцы забили в ворота бурят, голкипер «Штурма» Данил Соснин пропустил только один мяч.

Все три матча «Штурм» сыграл в один день. На одной из игр защитник Владимир Мазур, учащийся колледжа МГУ, получил травму колена и не смог участвовать в турнире. Поэтому последующие матчи «штурмовики» играли без замен. В полуфинале приморцы встречались с командой из Сахалинской области. У дворового футбола хоть и есть приставка «мини» и на поле играют не профессионалы, но борьба за первое место здесь такая же суровая, как и в большом футболе.

– Уже на разминке перед матчем мы поняли, будет нелегко: накопленная усталость от первого игрового дня давала себя знать. И все-таки, показав характер и слаженную игру, «Штурм» победил сахалинцев со счетом 1:0. После чего мы вышли в финал межрегионального этапа, где нам предстояло сразиться с командой Камчатки – победителем прошлого года. На последнюю игру у нас уже не было сил. Можно сказать, что наши парни играли на силе воли и на последнем дыхании. Они показали, что могут сражаться и без замены, не уступая камчадалам в игровых моментах. Но на этот раз везение было не на нашей стороне. Забив первый нелепый гол с рикошета, наши противники ушли в глубокую оборону, не подпуская нас к своим воротам. В результате счет встречи 2:0 не в нашу пользу. И, как следствие, второе место на турнире. Конечно, обидно, что не мы первые. Но для нашей команды это очень хороший результат. Нам чуть-чуть не хватило силы дойти до победы. Но мы дошли до финала без запасного игрока. Это крутое достижение. Если бы у нас был один человек на замену, я думаю, что мы бы наказали и Камчатку, – рассказал «В» тренер команды «Штурм» Иван Нагорнюк.

А край не заметил победы парней…

На прошлой неделе юниорская команда «Штурм» вернулась домой. На перроне станции Угольной серебряных призеров межрегионального этапа «Уличный красава – 2019» не встречали ни представители администрации родного поселка, ни журналисты. Их победу Приморье не заметило. Конечно, это не обласканные СМИ «Адмирал» или «Луч», тем не менее молодые непрофессиональные футболисты из Заводского достойно защищали честь своего региона. Быть вторыми в дворовом футболе в ДФО тоже дорогого стоит. Почему бы не отдать ребятам должное уважение, признание, если заслужили? Чтобы их воля к победе, командная игра стали примером для сверстников.

Между тем, по словам Ивана Нагорнюка, поездка «Штурма» в Читу едва не сорвалась из-за отсутствия у команды средств. Правда, организаторы краевых соревнований в Уссурийске пообещали возместить расходы на проезд на поезде туда и обратно, но с оговоркой «только по возвращении домой». В России, как известно, обещанного три года ждут, поэтому ребята за семь часов до отправления поезда решили ехать за свой счет. Проживание в гостинице также оплачивали из собственного кармана.

– Мы добирались до Читы на поезде два с половиной дня. Утром вышли из вагона, и нас сразу потащили на стадион на открытие соревнований. Я стал возмущаться, какое к черту оформление команды, какое открытие, если мы еще не поселились в гостиницу, даже не позавтракали! Но весь мой гнев сгладило открытие турнира. Это было так круто: с видео на большом мониторе, с конкурсами, танцами и с гимном, который исполняла известная вокальная группа Забайкальского края. С приветственным словом выступил министр физкультуры и спорта Забайкалья Виталий Ломаев. Я смотрю на моих ребят, а они забыли про усталость, улыбаются, у них счастливые лица. Они не ждали такого теплого приема. И только после окончания мероприятия мы поехали обедать, – рассказывает тренер «Штурма».

Организаторы соревнований разместили приморских футболистов в одном из лучших отелей города, договорившись с местной администрацией о большой скидке. Проживание стоило всего лишь 500 рублей в сутки. Почти все члены команды разместились в одноместных номерах. Меню трехразового питания – завтрак, обед и ужин – было составлено, учитывая вкусы спортсменов.

Для жителей Читы проведение межрегионального этапа «Уличный красава» стало спортивным праздником. По словам Ивана Нагорнюка, власти города очень ответственно подошли к проведению Всероссийской акции, сделали все красиво, по максимуму, чтобы достойно провести турнир. Для иногородних спортсменов были организованы экскурсии по музеям и памятным местам города. На игры и обратно в гостиницу ребят возили комфортабельные автобусы.

Периферии нужен спорт?

Почти все участники межрегионального этапа «Уличный красава – 2019» были экипированы по полной программе – от бутс, футболок и спортивных трусов до единой формы с названием своей команды и своего региона. У команды из Улан-Удэ на форме даже был вышит герб республики, что красноречиво свидетельствовало об отношении руководства столицы Бурятии к детскому спорту. Футболисты из Приморья на их фоне смотрелись… разношерстно. И это еще мягко сказано.

– Конечно, мы хотели выйти на поле в спортивных костюмах с надписью «Приморский край», но у нас не было финансовой поддержки, как у спортсменов из других регионов ДФО. Видимо, детский футбол, как и детский спорт, у нас в крае не в фаворе, как и в Магадане. Команда из Магадана хотела прилететь в Читу, но они не нашли деньги на поездку. У победителей соревнований, команды «Альфа» с Камчатки, тоже были трудности с финансированием, но за три дня до мероприятия им дали деньги. У нас тоже не было спонсоров, мы рванули на свои деньги. Но ни о чем не жалеем, – говорит Иван Нагорнюк.

Тренер «Штурма» считает, что детский спорт, в том числе и мини-футбол, активно развивается только в центральной части России, где есть внимание власти и есть спонсоры. А на периферии детский спорт никому не нужен, если у родителей нет средств, чтобы оплатить ребенку тренировки и купить дорогую форму.

Кстати, в межрегиональном этапе «Уличного красавы» в Чите кроме «Штурма» из поселка Заводского участвовала футбольная команда «Арсенал» из Уссурийского детского дома. Они забрали серебро в младшей турнирной группе.

– Поездку нашей команды «Арсенал» на соревнования в Читу (это семь футболистов и тренер Александр Морозов) финансировал департамент физкультуры и спорта, – заявил директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Уссурийска» Игорь Жовниренко. – Я не знаю, в какой форме выступала команда из Заводского. Но у наших ребят было три новых комплекта спортивной формы. Одна из них – оригинальная форма команды «Арсенал». В прошлом году наши юные футболисты ездили в Лондон, где им подарили комплект формы команды «Арсенал». У нас и одинаковые именные куртки. Нам дарили форму губернатор Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Наши ребята – чемпионы России по мини-футболу среди детских домов. За год мы участвуем не меньше чем в пяти турнирах. Кроме того, мы регулярно проводим соревнования по легкой атлетике, по хоккею и остальным видам спорта. Наши дети участвуют в играх «Зарница» и «Орленок». Слава богу, в Уссурийске со спортом хорошо. В начале ноября мы отмечаем день рождения детского дома, и мы будем поощрять лучших спортсменов.

…По итогам соревнований организаторы мероприятия отметили Приморский край как самый развитый регион в спортивном отношении, а Илья Евстратьев из команды «Штурм» был признан лучшим нападающим.

Справка «В»

В футбольном клубе «Штурм», сформированном в 2015 году на общественных началах, две футбольные команды. В первой – учащиеся старших классов средних школ и колледжей. Они и поехали в Читу. Еще есть взрослая команда, которая регулярно играет на соревнованиях в Артеме и на первенстве Владивостока, в чемпионской лиге, в футболе 7 на 7. В этом году взрослый «Штурм» досрочно (по результатам предыдущих игр) стал чемпионом Владивостока в третьей лиге.

Когда верстался номер

Как стало известно «В», департамент физкультуры и спорта вернет команде «Штурм» деньги, потраченные на поездку в Читу.

Фото предоставлено Иваном НАГОРНЮКОМ

Автор: Сергей КОЖИН