«Спартак» желает вернуть былое величие Что поможет нашей команде? Только качественный командный баскетбол

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» провел первую выездную серию в стартовавшем в октябре очередном регулярном первенстве России в суперлиге по баскетболу среди мужчин.

«В» напоминает своим читателям, что чемпион страны 2017 года свой прошлый сезон откровенно провалил, заняв в итоге лишь девятое место. В отставку был отправлен главный тренер БК «Спартак-Приморье» Ненад Трайкович, приехавший на тихоокеанское побережье из Сербии, и его место занял приморский специалист Максим Учайкин.

В новом чемпионате наши баскетболисты настроены вернуть клубу былое величие и чемпионское звание. Сделать это будет непросто. В октябре команду покинул наш лидер и защитник сборной России Григорий Мотовилов – ради продолжения карьеры в Единой лиге ВТБ и участия в борьбе за европейские кубки в составе «Локомотива-Кубани». Тем не менее старт «Спартака-Приморье» можно считать вполне удачным.

Не оставили противнику шанса

В минувшую субботу, 26 октября, спортсмены из Владивостока провели выездную игру на Урале против команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Коллектив из небольшого городка Ревды был буквально разгромлен. Героем поединка стал новичок «красно-белых» на позиции нападающего Сергей Торопов, заработавший 24 очка при семи подборах. У защитника приморцев Алексея Вздыхалкина престижный дабл-дабл – 10 очков и 10 подборов.

Первыми очки в дебютной партии стали набирать хозяева паркета с помощью быстрых атак и бросков из-за красной линии. На такой вызов «Спартак» ответил прессингом и сумел сбить запал уральцев. У «металлургов» начались ошибки, они не укладывались в отведенные регламентом 24 секунды на владение мячом и теряли мячи при передачах. Наша команда постепенно захватила инициативу и завершила первую 10-минутку со счетом 14:21.

В начале второй четверти американскому легионеру «красно-белых» Квамейну Митчеллу дважды подряд удались точные броски из-под кольца. Его поддержали дальними попаданиями в яблочко нападающий Максим Шелекето и защитник Максим Колюшкин. На попытки хозяев вернуть инициативу в свои руки гости отвечали плотной и грамотно выстроенной обороной. А за многочисленные нарушения правил еще и наказывали их четким исполнением штрафных бросков. Поэтому нет ничего удивительного, что к большому перерыву на табло светились цифры 33:50.

Третья партия началась под копирку второй. Защитник Квамейн Митчелл вновь дважды под щитом попал в кольцо. А потом хозяева прибавили в скорости и сумели немного сократить отставание в счете удачной игрой на ближних дистанциях. К последнему перерыву у них еще сохранялись шансы на победу – 55:68.

В завершающем игровом отрезке гости не давали уральцам приблизиться к своему щиту, а дальние броски хозяевам перестали удаваться. Зато сами приморцы отметились несколькими яркими попаданиями. По мнению корреспондента «В», особенно хорош был бросок нашего форварда Александра Захарова со средней линии точно в сетку.

Под занавес поединка наставник «Спартака» выпустил на паркет молодежь. Так что заработанными очками отметились все до единого баскетболисты из Владивостока. Итоговый счет 67:91.

Успех в самоотдаче каждого

Для команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» это было первое поражение после трех побед подряд на старте чемпионата.

– После такой игры остается только поблагодарить игроков за ту самоотдачу и настрой, которые они показали, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Каждый, кто выходил на площадку, отдавался на все сто процентов. Это позволило нам играть полным составом – все 12 человек приняли участие в матче, и каждый отдавал энергию, агрессию, креативность в нападении и в защите.

У нас наконец-то восстановились травмированные игроки Сергей Торопов и Андрей Зверков. На тренировках мы видели, что с каждым разом они добавляют. Это подтвердилось в официальной игре.

Повторюсь, что с такой самоотдачей в защите нам было по зубам остановить любого соперника. В нападении действовали очень дисциплинированно.

Мы возвращаемся домой, будем работать очень усердно, чтобы в следующих матчах во Владивостоке показать такой же качественный командный баскетбол.

Итак, старт сезона можно считать успешным. За плечами нашей команды также две домашние победы над московским «Руна-Баскет» со счетом 83:79 и «Уралом» со счетом 76:70. Несмотря на одно поражение – в гостях от «Уралмаша» со счетом 77:75, – приморцы вышли на второе место в суперлиге чемпионата России по баскетболу среди мужчин.

Помимо нашего клуба по три победы и одному поражению имеют «Руна-Баскет», МБА, «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», «Купол-Родники» и «Уралмаш». Однако у нас лучшая разница забитых и пропущенных мячей. На первом месте находится действующий чемпион страны «Самара» со стопроцентным результатом.

Следующий матч наша команда проведет на домашней площадке 4 ноября с БК «Химки-Подмосковье», который пока не набрал ни одного очка.

Фото с сайта БК «Спартак-Приморье»

Автор: Николай КУТЕНКИХ