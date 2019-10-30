Стартовала призывная кампания. Педагогам можно не беспокоиться Новобранцев оденут в форму, изготовленную по новейшим технологиям

Согласно установленному заданию Минобороны РФ призывные комиссии городских округов и муниципальных районов Приморского края с 1 октября по 31 декабря должны направить в Российскую армию и на флот 1670 молодых мужчин в возрасте до 27 лет. Что на 249 новобранцев меньше, чем в весенний призыв.

По прибытии в часть новобранцы получат 28 наименований одежды для службы в различных климатических условиях

Более 70 % призывников останутся служить на территории малой родины, остальных распределят по воинским частям, дислоцированным на Дальнем Востоке, включая Камчатский край и Сахалинскую область.

В Приморье, по данным на 22 октября, уже призвано 482 человека, это 29 % от общего числа призывников нынешней кампании. Всего этой осенью Вооруженные силы РФ должны пополнить около 132 тысяч человек, это на 500 меньше, чем в прошлом году.

Плохо кушающих и нервных в армию не берут

Как отметил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко на пресс-конференции, современная Российская армия с каждым годом становится более профессиональной. При этом все больше молодых людей идут служить по контракту, а число уклонистов сокращается.

– Норма, определенная нам командующим Восточным военным округом и президентом РФ, будет выполнена в установленные сроки, – уверен военком. В то же время некоторые категории призывников в эту кампанию освобождены от срочной службы, даже если очень хотят носить военную форму. К примеру, учителей осенью призывать не будут, их набирают в армию только раз в году – с 1 мая по 15 июля. А вот для жителей сельской местности отсрочка предусмотрена на время уборочной страды. Их призывают с 15 октября по 31 декабря.

Примечательно, что за последние четыре года изменился спектр заболеваний, по которым молодые люди освобождаются от службы в армии. Сегодня, по данным военно-врачебных комиссий, у мужчин призывного возраста преобладают болезни эндокринной системы (расстройства питания, нарушение обмена веществ) – 17,6%, психические расстройства – 14,5%, проблемы системы кровообращения – 12,6%. Зато диагнозов с заболеваниями костно-мышечной системы стало меньше. Для качественного проведения медицинского освидетельствования призывные комиссии отправляют ребят на дополнительное обследование. Так, в минувшую весеннюю кампанию дополнительно обследован 851 призывник, это 9,6% от всего количества призванных.

– Практически каждый призыв мы перестраховываемся и направляем на переобследование около 10% призывников. Отмечу, что врачебная военная комиссия не принимает диагнозы и заключения из коммерческих клиник, проверка здоровья – только в муниципальных и государственных учреждениях, – уточнил председатель врачебной военной комиссии Юрий Бельских.

Дороже всех одеть десантника

Значительных нововведений в нынешнем осенне-зимнем призыве не будет. Как и прежде, идет набор в научные роты студентов старших курсов и выпускников вузов. Попасть в эти роты непросто. Сегодня в РФ в этих подразделениях служат 289 молодых людей, это 0,2 % от всех призывников. Конкурс в научные роты серьезный, порядка 25 человек на место. Однако и служба у «науки» значительно отличается от обычной службы по призыву.

Необходимо отметить, что нынешние призывники встретят грядущую зиму в форме нового образца, изготовленной по современным технологиям из специального износоустойчивого материала российского производства. Обеспечение новобранцев проходит под девизом «Тепло». Они получают легкую зимнюю куртку, шапку-ушанку, кашне, перчатки, теплое нижнее белье, дополнительные носки и зимние ботинки, которые не дают замерзнуть даже при температуре 35 градусов со знаком минус. Самая дорогая верхняя одежда, включая специальную обувь, у воздушно-десантных войск. Чтобы одеть в зиму одного десантника министерство обороны тратит 26 тысяч рублей, бойца сухопутных войск – 22 тысячи.

Кроме того, призывники получают специальную сумку из водоотталкивающей ткани с логотипом «Армия России», экипированную неростовочными предметами – тапочками, банным поясом, мылом, полотенцем, несессером.

Если молодые бойцы в составе команды едут к месту службы шесть и более часов, им выдают индивидуальный трехразовый рацион питания: завтрак, обед и ужин. По прибытии к месту службы новобранцы получат 28 наименований одежды для службы в различных климатических условиях. Один такой комплект, упакованный в большой вещевой мешок, стоит больше 100 тысяч рублей.

Не больше года

Еще один немаловажный момент: срок службы молодых людей, призванных в нынешний осенне-зимний призыв, остается неизменным – 12 месяцев (1 год). Вопреки слухам, будоражившим общественность. В частности, некоторые «осведомленные» граждане ссылались на некий «секретный» документ Миниобороны РФ, по которому якобы с осени этого года срок службы увеличится до 1,8 года.

Во-первых, нет и не было никакого приказа о сроке службы в осеннем призыве 2019 года. Во-вторых, срок службы в армии установлен федеральным законом, регламентирующим военную службу в РФ, а именно статьей 38, частью 1, подпунктом д, в котором сказано: с 2008 года срок срочной службы составляет 12 месяцев. Измениться этот срок может только в случае поправки в этот федеральный закон. В 2019 году таких поправок (изменений) не было и не будет.

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Автор: Сергей КОЖИН