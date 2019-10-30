Снегурочки идут на день рождения Деда Мороза стройными рядами. Не отставайте! День рождения главного новогоднего волшебника празднуют во всем мире, а дальневосточный Дед Мороз отметит свой персональный праздник одним из первых. В честь этого события во Владивостоке устраивают веселые мероприятия, в том числе костюмированное шествие Снегурочек и танцевальный флешмоб.

Семейный праздник «День рождения Деда Мороза» пройдет в столице Дальнего Востока уже во второй раз. Все желающие приглашаются на центральную площадь города 17 ноября, в воскресенье, к 13 часам, уточняет организатор – продюсерский центр «Живи ярче».

Праздник откроет торжественное прибытие именинника на официальном автомобиле (фирменные олени Деда Мороза пока отдыхают, ведь на новогодних праздниках ему предстоит ездить с поздравлениями по всему краю). А затем начнется яркая концертная программа с участием лучших коллективов Приморья. Хэдлайнером мероприятия станет известный певец Дмитрий Калугин, исполнитель таких песен, как «Владивосток – столица моря», «Невесомость» и других. Также гостей праздника ждет уникальное криошоу.

Здесь же представят свои лучшие работы мастера декоративно-прикладного творчества со всего Дальнего Востока. Вы сможете посмотреть на уникальные изделия и купить подарки родным и друзьям к Новому году. Кроме того, для детей будут организованы увлекательные развивающие мастер-классы.

Одним из самых ярких элементов программы станет костюмированное шествие Снегурочек. Принять участие в нем приглашаются все желающие. Для этого внучкам новогоднего волшебника нужно подать заявку на официальную почту дальневосточного Деда Мороза – dvdedmoroz@mail.ru (с указанием имени и возраста) или через «Инстаграм» – @dvdedmoroz. И, естественно, прийти 17 ноября в костюме Снегурочки на центральную площадь Владивостока. Костюм можно сделать своими руками. Ограничений по возрасту нет.

Стартует костюмированное шествие Снегурочек в 14.00, а по завершении именинник вместе со своими многочисленными внучками устроят танцевальный флешмоб. Присоединяйтесь!

Напомним, что праздник состоится 17 ноября на центральной площади Владивостока. Начало в 13.00.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, центра «Живи ярче»

Автор: Отдел новостей «В»