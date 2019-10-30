Владивосток признали Меккой. Туризма Авторитетный журнал Forbes опубликовал большой обзор, в котором по пунктам расписал, почему наш город стал привлекать туристов из стран Азии и Европы.

«За последние несколько лет Владивосток сильно изменился. Из города «на задворках империи» он превратился в туристический рай с хорошими ресторанами, современными музеями и благоустроенными улицами. Причин тому много. Например, если раньше казалось, что жизнь кипит в Европе и ориентироваться нужно исключительно на Запад, в середине 2000-х стало очевидно, что бурный экономический рост происходит как раз на Востоке. А это значит, что двух столиц России уже не хватает, нужна третья, поближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Во Владивосток потекли финансовые потоки. В прошлом году из Хабаровска сюда перенесли столицу Дальнего Востока», – пишет издание. И уточняет: туристов в наш город тянут (увы, но это так) в первую очередь свежайшие морепродукты (журнал приводит целый список ресторанов, которые стоит посетить, и поет сущие дифирамбы местным мидиям и креветкам с крабами), природные красоты (упоминаются мыс Тобизина и Токаревская кошка), современные музеи, а также яркая архитектура исторического центра.

«Неважно, кто вы и что привело вас во Владивосток. Этот город с запахом моря и свободы непременно что-нибудь поменяет и, возможно, даже расставит по местам. Он окутает вас сетью горбатых улиц и не захочет отпускать, даже когда наступит время обратного билета. И вы непременно запомните этот момент, когда стоишь на краю света, ловишь ртом соленый воздух и с надменной уверенностью смотришь на горизонт, куда-то прямо в будущее, не сомневаясь в том, что за этим прощанием – обязательно новая встреча», – резюмирует издание.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»