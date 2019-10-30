Перед бизнесом открыли все двери. На день... Единый день приема предпринимателей пройдет 31 октября в Приморье.

В пяти подразделениях центра «Мой бизнес» – во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Находке и Дальнегорске – предприниматели смогут обратиться за правовой помощью и разъяснениями, в индивидуальном порядке получить консультацию или ответы на интересующие вопросы, информирует пресс-служба края.

Бизнесмены смогут обратиться к представителям краевых ведомств, которые проводят проверки их деятельности. В их числе специалисты Федеральной налоговой службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, трудовой инспекции и МЧС. Традиционно разобраться в сложных ситуациях поможет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина или ее представители.

– Ежедневно у предпринимателей возникает множество вопросов по поводу проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов, порядку их проведения, требований законодательства. Получить все необходимые разъяснения, индивидуальные консультации и помощь, причем от разных надзорных ведомств, они смогут в одном месте – в центрах «Мой бизнес» в своем городе, – объясняет гендиректор центра Евгений Никифоров.

Прием осуществляется в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. Чтобы сразу получить качественный и развернутый ответ на свой вопрос, предприниматели могут направить его заранее на электронный адрес: office@cpp25.ru. Подробности о мероприятии также можно уточнить по телефонам: 8 (423) 279-59-09 или 279-59-10.

Расписание приемов

Центр «Мой бизнес» во Владивостоке (улица Тигровая, 7, телефон 8 (950) 293-96-63)

9.00–10.30 – Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в ПК

10.30–12.00 – УФНС России по ПК

10.30–12:00 – Государственная инспекция труда в ПК

12.00–13.30 – Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

13.30–15.00 – Управление Роспотребнадзора по ПК

13.30–15.00 – Главное управление МЧС России по ПК

15.00–16.30 – Архивный отдел ПК

Центр «Мой бизнес» в Уссурийске (улица Тимирязева, 29, телефон 8 (423) 4-372-372)

9.00–10.30 – Андрей Белов, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в ПК по Уссурийскому городскому округу

10.30–12.00 – УФНС России по ПК

10.30–12.00 – Государственная инспекция труда в ПК

12.00–13.30 – Управление Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области

13.30–15.00 – Управление Роспотребнадзора по ПК

13.30–15.00 – Главное управление МЧС России по ПК

Центр «Мой бизнес» в Арсеньеве (улица Ломоносова, 24, телефон 8 (42361) 5-31-31)

9.00–10.30 – Алексей Карасев, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в ПК по Арсеньевскому городскому округу

10.30–12.00 – УФНС России по ПК

10.30–12.00 – Государственная инспекция труда в ПК

12.00–13.30 – Управление Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области

13.30–15.00 – Управление Роспотребнадзора по ПК

13.30–15.00 – Главное управление МЧС России по ПК

Центр «Мой бизнес» в Находке (улица Школьная, 4, телефон 8 (4236) 64-05-04)

9.00–10.30 – Иосиф Козловский, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в ПК по Находкинскому городскому округу

10.30–12.00 – УФНС России по ПК

10.30–12.00 – Государственная инспекция труда в ПК

12.00–13.30 – Управление Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области

13.30–15.00 – Управление Роспотребнадзора по ПК

13.30–15.00 – Главное управление МЧС России по ПК

Центр «Мой бизнес» в Дальнегорске (улица Сухановская, 1, телефон 8 (42373) 2-71-69)

10.30–12.00 – УФНС России по ПК

10.30–12.00 – Государственная инспекция труда в ПК

12.00–13.30 – Управление Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области

13.30–15.00 – Управление Роспотребнадзора по ПК

13.30–15.00 – Главное управление МЧС России по ПК

Автор: Отдел новостей «В»