Губернаторы берут «ЕР» под крыло. Чтобы вернуть партии доверие народа Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал назначение на должность исполняющего полномочия секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает пресс-служба политического объединения.

Глава Приморья попал в четко обозначенный политический тренд: вместе с ним еще 13 губернаторов в одночасье заняли руководящие посты региональных отделений «ЕР».

По мнению премьер-министра и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, назначение высших должностных лиц субъектов РФ на должности секретарей региональных отделений партии власти будет способствовать консолидации общества, повысит эффективность работы реготделений, а также позволит вернуть доверие населения к «Единой России».

Олег Кожемяко назвал решение о совмещении губернаторских постов и должностей секретарей региональных отделений «ЕР» своевременным и нужным.

– Считаю правильным возглавить региональное отделение «Единой России»: сегодня Приморью нужна консолидированная позиция законодательной, исполнительной власти как на краевом уровне, так и на местах. Это необходимо для развития края, для улучшения качества жизни людей. Сегодня есть вопросы обновления партийных рядов, подключения новых людей – авторитетных, которых знают на территории, которым народ доверяет, инициативной молодежи, которая может предложить новые решения для развития региона, желающая видеть себя в будущем края, – подчеркнул Кожемяко.

Ранее пост секретаря приморского отделения «ЕР» добровольно покинула Людмила Талабаева. «Прошу понять меня правильно и не строить больше конспирологических версий. Считаю свое решение оправданным, учитывая нагрузку по основному месту своей работы – в Совете Федерации – и состояние здоровья», – написала она на своей страничке в социальной сети.

Фото Александра САФРОНОВА / пресс-служба АПК

Автор: Отдел новостей «В »