Приморцам предложили лично контролировать реализацию нацпроектов Претендовать на звание общественного наблюдателя за ходом реализации национальных проектов в Приморье могут все желающие.

Более 130 человек уже подали заявки. Отбор кандидатов, объявленный краевыми властями, продлится до 31 октября. Чтобы заявить о себе, необходимо заполнить анкету на сайте администрации Приморского края.

Планируется, что новый механизм вовлечения общественности в работу по нацпроектам будет запущен уже в этом году. Кандидатам, которых отберет специальная комиссия, предстоит принять участие в приемке ряда объектов: школы в селе Подъяпольском Шкотовского района, детских садов во Владивостоке, Надеждинском и Партизанском районах, фельдшерско-акушерских пунктов, центров амбулаторной онкологической помощи в Арсеньеве, Находке, Лесозаводске и краевом центре, спортивных площадок и хоккейных коробок по краю и других.

Отбор наблюдателей, повторим, проводится до 31 октября. Заинтересованным лицам необходимо заполнить анкету, указав Ф.И.О., род деятельности, возраст, опыт участия в социальных проектах, муниципалитет проживания, район (если кандидат из Владивостока), контактные данные и конкретные региональные проекты, интересные для наблюдения.

Помимо мониторинга за ходом реализации национальных проектов в своих населенных пунктах наблюдатели смогут присутствовать на рабочих совещаниях на муниципальном и краевом уровнях – вносить предложения, давать оценку мероприятиям.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »